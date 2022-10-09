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10 milyon kişi ve şirket yararlanacak! Kara liste affı

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#Kara Liste#Kredi Borcu#Sicil Affı
10 milyon kişi ve şirket yararlanacak Kara liste affı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 07:00

Sosyal destekleri içeren torba teklifle, Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda “kara liste” olarak bilinen kredi borçlularına sicil affı olanağı geliyor.

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10 milyondan fazla kişi ve şirketi ilgilendiren madde, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Yasa’nın çıktığı Ocak 2009’den bu yana en kapsamlı düzenleme olacak. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlara sicili düzeltme şansı tanınıyor. Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022’den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak. Borçlarını 1 Temmuz 2023’e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi’ndeki kayıtları silinecek.

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HUKUKİ KORUMA

Kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu kişiler veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.

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BU YIL 4 MİLYONU AŞTI

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin raporlarına göre Temmuz 2022 itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş ve borcu devam edenlerin sayısı 4 milyon 144 bin kişiyi buldu. Protesto edilen senet sayısı ise 2022’de 206 bin 419 oldu. Mali boyutu 7 milyar 81 milyon lirayı bulan senetlerden 1 milyar 248 milyon liralık bölümü protesto edildikten sonra ödendi. 2021’de ise mali boyutu 12 milyar lirayı bulan yaklaşık 420 bin senet protesto edilmişti Aynı raporlara göre 2021’de ayda ortalama 3 bine yakın kişi ve şirkete çek yasağı getirildi. Yeni düzenlemenin; geçmişten devam eden dosyalar veya senetlerini, çeklerini, kredi borçlarını ödedikleri halde sicilleri olumsuz görünen kişi ve şirketlerle birlikte 10 milyona yakın vergi mükellefini kapsayacağı tahmin ediliyor.

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#Kara Liste#Kredi Borcu#Sicil Affı

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