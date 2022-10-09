Başvurular yarın başlıyor! Şimdi sıra ucuz arsada...

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Bu kapsamda 2 yılda hayata geçecek 250 bin konut için 14 Eylül’de süreç başlatıldı ve 5 milyon başvuru rakamına ulaşıldı. Yarın da altyapısı hazır konut arsaları ve işyeri için başvuru dönemi başlayacak. Arsasını alan vatandaş evini kendi yaptırabilecek. Peki kimler nasıl başvuracak, fiyatlar nasıl olacak?

İŞTE MERAK EDİLENLER

1- Kaç arsa satışa çıkacak?

Proje kapsamında ilk 2 yılda 100 bin, 5 yılda 250 bin konut arsasının satışa çıkacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sayının 1 milyona çıktığını duyurdu.

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2- Başvuru ne zaman, nasıl yapılacak?

10 Ekim’de başlayacak, 7 Kasım’a kadar devam edecek. Arsa için başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılacak.

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3- Kimler başvuru yapabilecek?

TC vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak ilk kural. Arsanın bulunduğu belediye sınırlarına ikamet şartı aranıyor. Arsa tahsisi yapılacak kişinin kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun evinin ya da ev yapmaya müsait arsasının olmaması gerekiyor. Konutta olduğu gibi arsadan da dar gelirli vatandaşlar faydalanacak.

4- Sosyal konuta başvuran arsaya başvuru yapabilecek mi?

Proje kapsamında konut, arsa ve işyeri yer alıyor. Dar gelirli vatandaşın bunlardan birine başvuru yapması bekleniyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada sosyal konut projesine başvuru yapanların arsaya da başvuru yapabileceğini açıkladı.

5- Başvuru yaparken ödeme yapılacak mı?

Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılacak. Kurada çıkmaması halinde ödeme iade edilecek.

6- Kuralar ne zaman çekilecek?

2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

7- Arsa fiyatları ne kadar olacak?

Proje kapsamında iki çeşit arsa var. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci seçenek hisseli parseller olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.

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8- Ödeme şartları nasıl?

Piyasa fiyatına kıyasla yüzde 30 indirimle satılacak arsalar için yüzde 10 peşinat verilecek. Ayrıca 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak.

9- Kamudan arsa almanın avantajı ne olacak?

Arsalar, elektrik, su altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

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10- Arsa alan ne zaman ev yaptıracak?

Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart. Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak ve yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecek. Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart.

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2 BİN 633 LİRA TAKSİTLE DÜKKÂN SATIŞI

TOKİ’nin küçük ve orta ölçekli sanayicilere sunacağı işyerleri 28 ilde yer alacak. 10 bin adet işyeri metrekare büyüklüklerine göre 50, 100, 150 ve 250 metrekare olmak üzere 4 kategoride satışa sunulacak. Piyasa fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Buna göre işyerleri 351 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle satışa sunuluyor. En büyük işyerinde fiyat 1 milyon 300 bin liraya çıkacak ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkânı sağlanacak. Dükkân bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat bedeli alınacak. Kalan bakiye borç, banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 ay vade ile ödenecek. 6 aylık dönemlerde en çok memur maaşı zammı oranında artış uygulanacak. İşyerine başvuru yapmak için TC vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak ve projenin il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak gerekli. Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkânı olmayanlar başvuru yapacak ve başvuru bedeli olarak 2 bin lira ödenecek. Kurada işyeri çıkmaması durumunda bu bedel iade edilecek.