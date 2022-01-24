Bir yılda yüzde 50 kazandırdı! Bu il ve ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı

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Pandemi döneminde tüm dünyada gayrimenkule olan talep arttı. Dünya genelinde konut fiyatları yüzde 10 yükselirken Türkiye, yüzde 50 artış ile zirveye çıktı. Döviz, altın, kripto para gibi yatırım araçlarında salgın döneminde görülen dalgalı seyir ile enflasyonist ortam, gayrimenkulde yeniden ‘güvenli liman’ algısı oluşturdu. Talep arttıkça, fiyatlar yükseldi. Türkiye’de fiyat artışlarında konut üretiminin düşmesiyle arz-talep dengesinin bozulması, maliyetlerdeki döviz kaynaklı artış ve arsa kıtlığı da etkili oldu.

EN DEĞERLİSİ MUĞLA

Posta'nın haberine göre öte yandan salgın döneminde kalabalıktan uzak, bahçeli, balkonlu evlere ilgi artarken, tüketicilerin konuttan beklentisinin değişmesi, talebi büyükşehirlerden yazlık bölgelere kaydırdı. Konutların yaptığı prim, yazlık bölgelerde büyükşehirleri solladı. Emlak bilgi bankası Tapusor.com’un 30 büyükşehirde 298 ilçeyi mercek altına aldığı ‘Türkiye Satılık Konut Piyasası 2021’ çalışmasına göre, 2021 yılının en fazla değer kazanan ili yüzde 47 ile Muğla oldu. Muğla’da 2021 yılının başında 5 bin 607 lira olan metrekare fiyatı yıl sonunda 8 bin 97 liraya yükseldi.

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ŞANLIURFA İKİNCİ

Yazlık bölgelerin yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi de konut değer artışı ile dikkat çekti. Şanlıurfa ve Gaziantep arasında yaşanan rekabet sonucunda yüzde 39 değer artışı yaşayan Şanlıurfa, Muğla’dan sonra en fazla değer artışı kaydeden ikinci şehir oldu. Şanlıurfa’da metrekare birim fiyatı 1.795 liraya kadar yükseldi.

Bölgede Şanlıurfa’yı yüzde 36 değer artışıyla Gaziantep izledi. Gaziantep’de metrekare birim fiyatı 3 bin 227 liraya yükseldi. Diyarbakır, yüzde 29 değer artışıyla bölgede üçüncü oldu.

KIŞIN BEŞİKTAŞ YAZIN ÇEŞME

Tapusor.com Genel Müdürü Şevki Çatladı, rapor ilçeler bazında incelendiğinde ortaya çıkan sonucu şöyle paylaştı:

“2021 yılına girdiğimizde konut metrekare değeri en yüksek ilçe İstanbul Beşiktaş’tı. Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağını duyurması, artan göçler, memur atamaları ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy, Kadıköy gibi ilçelerde ciddi fiyat artışları yaşandı. Ancak bu durum, resmi tatil izinlerinin Kurban Bayramı’yla birleşmesi sonucu uzayan yaz tatilleriyle tersine döndü. Çeşme başta olmak üzere Bodrum, Kaş, Datça ve Foça’da yüzde 60’lara varan değer artışları yaşandı.”

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DENGE SAĞLANACAK

Yaşanan değer artışının nedenini üst üste gelen ve biriken talebe yanıt verecek yeterli konut stokunun bulunmaması olarak açıklayan Şevki Çatladı, şunları söyledi: “2021 yılı geneline baktığımızda yapı ruhsat izinlerinin, yapı kullanım izinlerinden fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle yılın ilk yarısında yapı ruhsatı izni başvurularında ciddi bir düşüş gözlemleniyor. Yılın sonuna doğru harekete geçebilen gayrimenkul imalatçıları birkaç yıl içerisinde piyasaya süreceği yeni ve sıfır konutlarla fiyatların ve talep artışının dengelenmesine katkı sağlayacaktır.”