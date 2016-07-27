Zuhal Topal: Korkudan evden çıkamıyorum

Topal, dava dilekçesinde şu iddialarda bulundu: “Zekeriya Atak, terör olaylarını ve verilen kayıplar nedeniyle yaşanılan derin üzüntüyü kendi çıkarları doğrultusunda kullandı. Ardından Seda Sayan ile nişanlısı Erkan Çelik de programı yok etmek için karalama kampanyası başlattı.

Aleyhimde başlatılan linç kampanyası sonrası korkudan evden çıkamaz hale geldim.” Sayan ile Atak’ın avukatı, bu iddiaları gerçek dışı olarak niteleyerek “Dava reddedilsin” dedi.