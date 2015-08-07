Zirve yarışı

İki yıl sonra yeniden

“Düğün Dernek” ve “Recep İvedik”in yaratıcıları, iki yıl sonra yine karşı karşıya. 6 milyon 980 bin 70 kişi ile “Recep İvedik 3”ün gişesini geride bırakıp tam zamanların en çok izlenen Türk filmi olan, ancak rekoru “Recep İvedik 4”e kaptıran “Düğün Dernek” ekibi, devam filmi için start verdi.



Aralık ve şubat

7 milyon 369 bin 98 kişiyle rekorun sahibi olan “Recep İvedik 4”ün yaratıcısı Şahan Gökbakar da “Osman Pazarlama”nın çekimlerine devam ediyor. Aralıkta vizyona girecek “Düğün Dernek 2” ile şubatta izleyiciyle buluşacak “Osman Pazarlama”nın yarışında kimin galip çıkacağı merak konusu.

