Hürriyet>Kelebek Magazin >Magazin Haberleri>Zara'dan pop albümü

Zara'dan pop albümü

Yıllardır halk müziği denince ilk akla gelen isimlerden olan Zara, sürpriz hazırlığında... Sanatçı önümüzdeki ay pop single’ıyla sevenlerinin karşısına çıkacak: “Bana şarkıcı, türkücü veya popçu diyemezsiniz. Bütün müzik tarzlarında eser okuyabilen biriyim çünkü. Cemal Reşit Rey’de opera sanatçılığı yapmışlığım bile var.”

Büşra BOZOK AYTEK
27 Nisan 2017 - 14:24:29

◊ Pop single geliyormuş, hayırlı olsun... Şaşırttınız bizi...
- Aslında beni iyi tanıyanlar çok şaşırmadı. Çünkü normalde de bu sürprizlere açıklar, “Şimdi sırada ne var?” diye sorarlar hep. Hatta “Rock albümü ne zaman yapıyorsunuz?” diye bile sorulduğu oldu. Evrensel müzik yapıyorum sonuçta...

◊ Biraz açar mısınız bu konuyu?
- Sahnede sadece halk müziği okumuyorum ki... İngilizce, İtalyanca, Arapça eserler ile kendi kültürümüzün köklü müziğini tek repertuvarda buluşturuyorum. Çünkü hepsini seviyorum.

◊ Konserlerde pop da okuyor muydunuz?
- Ben okuyabiliyorum ama siz hayal edebiliyor musunuz (gülüyor). Yıllardan beri repertuvarımda pop müziğe de yer veririm. Özellikle Sezen Aksu’nun eserleri vazgeçilmezlerim arasında. Nilüfer, Selda Bağcan eserleri de aynı şekilde. Repertuvarımız gayet zengin.

◊ Pop eğitimi almış mıydınız?
- Konservatuvarda tüm müzik türlerinin eğitimini almıştım. Batı müziği, halk müziği, sanat müziği... Şan bölümü mezunuyum zaten. Orada tam bir solist olarak yetişiyorsunuz. Her türü okuyabilecek biri haline geliyorsunuz. İstanbul Teknik Üniversitesi’ni tek geçiyorum verdiği eğitim konusunda... Bu arada öğretmelerin gözbebeğiydim. İlk gençlik yıllarımda Bryan Adams hayranıydım. Onların eserlerini dinleyerek konservatuvara girdim.

Zaradan pop albümü


ELEŞTİRİLERE AÇIĞIM AMA BOŞ ELEŞTİRİ KABUL ETMEM

◊ Dönelim yeniden single’a... Bu çalışmadan ne beklemeliyiz?
- Gençlerimizi yakalayacak bir single diyebilirim. Bizim çok hoşumuza gitti. Bir gitar, bir de benim vokalimden ibaret şarkı.

◊ Çıkış tarihi netleşti mi peki?
- Mayıs gibi çıksın istiyorum. Bir de sırada bekleyen o kadar çok proje var ki, aklım karışık...

◊ Ne gibi projeler, sakıncası yoksa diğer sürprizleri de bizimle paylaşır mısınız?
- Konsept proje albümümüz var bir tane... O da eylülde çıkacak. “Derin Aşk 1” ve “Derin Aşk 2” çok iyi gitti, prodüktörüm “Derin Aşk 3”ü de yapmak istiyor. O da sırada yani, hatta birkaç parçası hazırlandı bile...

◊ Pop yorumunuzla ilgili gelebilecek olası eleştirilere açık mısınız?
- Tabii ki... Her zaman açığımdır eleştirilere. “Ben her şeyi bilirim” dersen ne kadar ilerleyebilirsin ki? Yapıcı eleştiriler sizin birikiminize birikim katar. Ama sosyal medya eleştirmenliği gibisini, o tür boş eleştirileri kabul etmem. Bu arada eleştiri ve yorum demişken bir anımı anlatayım. Selda Bağcan’dan “Beni Unutma” şarkısını okudum. Hemen ardından Selda Hanım aradı, “Benden daha güzel okudun. Bunu da şu ana kadar kimseye söylemedim” dedi. İnanılmaz bir gururdu tabii.

ISMARLAMA ŞARKI YAZMAK BANA ÇOK YAPAY GELİYOR

◊ Her fırsatta “Evrensel müzik yorumcusuyum” diyorsunuz. Bu iddianın kaynağı nedir?
- Evrensel müzik yapıyorum diyebilmen için bir kere repertuvarın geniş olacak. Her tür müziği okuyabileceksin. Sonuçta benim Cemal Reşit Rey’de opera sanatçılığı yapmışlığım bile var.

◊ Şarkı sözü yazıp beste de yapıyorsunuz. Yaratım aşamasında nelerden ilham alıyorsunuz?
- Bu, hayattan beslenmeye bağlı biraz. Havanın durumundan, aşık insanların birbirine olan tavırlarından, tartışan insanların o anki şiddetinden... Bazen bizzat tanık oluyoruz, bazen gazetede okuyoruz, bazen bir kitapta rastlıyoruz.

◊ Hiç tıkandığınız, yeni eserler yazmakta zorlandığınız oluyor mu?
- Hayır, o konuda hiç sıkıntı yaşamıyorum. Ama biri gelip “Bana şöyle bir şarkı yaz” dese olmaz. Ismarlama şarkı yazamam çünkü. Bu arada bir ekleme yapayım, Mustafa Ceceli’nin okuduğu “Sultanım” şarkısının sözleri benim için çok özeldir. Kendi içime döndüğüm, kendi kalbimle konuştuğum anlarda çıktı o sözler. Mustafa da çok güzel okudu.

◊ Siz hiç şarkı siparişi vermiyor musunuz?
- O biraz fabrikasyona giriyor. Duygusal biriyim. 2018’de müzik kariyerimin 20’nci yılını kutlayacağım. Bugüne kadar işimin sorumluluğunu sırtımda taşıdım, çok çalıştım, çok emek verdim. Küçüklüğümü ve yerimi bilerek hareket ettim. Yapay hiçbir şeyi sevmediğim için de bu fabrikasyon olayından uzak durdum.

KAMERA ÖNÜNDE OLMAYI ÇOK ÖZLEMiŞiM

◊ Oyunculuk dersleri de almıştınız diye hatırlıyorum...
- Doğru. Çetin Büyükakın’dan ders aldım. O eğitimden sonra şarkı okuyuşum bile değişti. Mesela eskiden daha büyük yorumladığım eseri küçük anlatmayı öğrendim. Küçük oynayarak aslında kocaman etki yaratılabildiğini öğrendim. İşin teknik kısmı o kadar önemliymiş ki... İyi ki oyunculuk ve müzik eğitimi almışım.

◊ Akabinde de dizi teklifi geldi zaten...
- Evet “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ekibine katıldım.

◊ Konuk oyuncu musunuz?
- Yok, konuk değil...

◊ Zaten oyunculuğunuz da eski dayanıyor. Özlemiş misiniz?
- Çok özlemişim hem de... Kamera önünü çok seviyorum.

Zaradan pop albümü

20’NCi YILIMDA ÇOK ÖZEL BİR ALBÜM YAPACAĞIM

◊ 20’nci yıla özel bir konser serisi ya da albüm planlıyor musunuz?
- Evet, çok güzel bir albüm yapacağım. Aklımda birçok farklı fikir var. Şu ana kadar yaptıklarımın best of’u mu olsa, bugüne kadar hiç şarkı türkü okumamış birileriyle mi bir iş mi yapsam... Düşünüyorum. Bakalım neyde karar kılacağım.

◊ 20 yıl çok uzun bir süre... Bu süre boyunca mutlaka sizi yıpratan, üzen olaylar yaşamışsınızdır...
- Ben “keşke” yerine “bir dahaki sefere” demeyi tercih ediyorum. Çok şükür müzik kariyerimde “eyvah” diyeceğim ya da “keşke” diye anacağım hiçbir şey olmadı. Çünkü çok planlı programlı yol aldım. Birçok ülkede konser verdim, karşısına çıktığım herkesin gönlüne talip oldum. Bu zor bir şeydir. Paranızla, gücünüzle ve şöhretinizle gönül alamazsınız çünkü.

◊ Hep planlı yaşamak sıkıcı değil mi? Hiç mi hayatı akışına bırakmazsınız?
- Hep bir hedefim vardır benim. “Hedefsiz hiçbir gemiye rüzgar yardım etmez” derler ya, çok inanırım. O yüzden planlı programlıyım.

◊ Ya hırs?
- Yok yok... Kontrolsüz bir hırsım yoktur. Benim için en önemlisi, çalıştığım insanların benden hoşnut olması. Ayrıca benim için tatil şezlongta uzanmak değil, 10 numara iş yapıp onun hazzını yaşamaktır.

Yayınlanma Tarihi : 27 Nisan 2017 - 14:20:00
Etiketler: zara , pop , albüm
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri