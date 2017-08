Zara'dan pop albümü

◊ Pop single geliyormuş, hayırlı olsun... Şaşırttınız bizi...

- Aslında beni iyi tanıyanlar çok şaşırmadı. Çünkü normalde de bu sürprizlere açıklar, “Şimdi sırada ne var?” diye sorarlar hep. Hatta “Rock albümü ne zaman yapıyorsunuz?” diye bile sorulduğu oldu. Evrensel müzik yapıyorum sonuçta...



◊ Biraz açar mısınız bu konuyu?

- Sahnede sadece halk müziği okumuyorum ki... İngilizce, İtalyanca, Arapça eserler ile kendi kültürümüzün köklü müziğini tek repertuvarda buluşturuyorum. Çünkü hepsini seviyorum.



◊ Konserlerde pop da okuyor muydunuz?

- Ben okuyabiliyorum ama siz hayal edebiliyor musunuz (gülüyor). Yıllardan beri repertuvarımda pop müziğe de yer veririm. Özellikle Sezen Aksu’nun eserleri vazgeçilmezlerim arasında. Nilüfer, Selda Bağcan eserleri de aynı şekilde. Repertuvarımız gayet zengin.



◊ Pop eğitimi almış mıydınız?

- Konservatuvarda tüm müzik türlerinin eğitimini almıştım. Batı müziği, halk müziği, sanat müziği... Şan bölümü mezunuyum zaten. Orada tam bir solist olarak yetişiyorsunuz. Her türü okuyabilecek biri haline geliyorsunuz. İstanbul Teknik Üniversitesi’ni tek geçiyorum verdiği eğitim konusunda... Bu arada öğretmelerin gözbebeğiydim. İlk gençlik yıllarımda Bryan Adams hayranıydım. Onların eserlerini dinleyerek konservatuvara girdim.







ELEŞTİRİLERE AÇIĞIM AMA BOŞ ELEŞTİRİ KABUL ETMEM



◊ Dönelim yeniden single’a... Bu çalışmadan ne beklemeliyiz?

- Gençlerimizi yakalayacak bir single diyebilirim. Bizim çok hoşumuza gitti. Bir gitar, bir de benim vokalimden ibaret şarkı.



◊ Çıkış tarihi netleşti mi peki?

- Mayıs gibi çıksın istiyorum. Bir de sırada bekleyen o kadar çok proje var ki, aklım karışık...



◊ Ne gibi projeler, sakıncası yoksa diğer sürprizleri de bizimle paylaşır mısınız?

- Konsept proje albümümüz var bir tane... O da eylülde çıkacak. “Derin Aşk 1” ve “Derin Aşk 2” çok iyi gitti, prodüktörüm “Derin Aşk 3”ü de yapmak istiyor. O da sırada yani, hatta birkaç parçası hazırlandı bile...



◊ Pop yorumunuzla ilgili gelebilecek olası eleştirilere açık mısınız?

- Tabii ki... Her zaman açığımdır eleştirilere. “Ben her şeyi bilirim” dersen ne kadar ilerleyebilirsin ki? Yapıcı eleştiriler sizin birikiminize birikim katar. Ama sosyal medya eleştirmenliği gibisini, o tür boş eleştirileri kabul etmem. Bu arada eleştiri ve yorum demişken bir anımı anlatayım. Selda Bağcan’dan “Beni Unutma” şarkısını okudum. Hemen ardından Selda Hanım aradı, “Benden daha güzel okudun. Bunu da şu ana kadar kimseye söylemedim” dedi. İnanılmaz bir gururdu tabii.



ISMARLAMA ŞARKI YAZMAK BANA ÇOK YAPAY GELİYOR



◊ Her fırsatta “Evrensel müzik yorumcusuyum” diyorsunuz. Bu iddianın kaynağı nedir?

- Evrensel müzik yapıyorum diyebilmen için bir kere repertuvarın geniş olacak. Her tür müziği okuyabileceksin. Sonuçta benim Cemal Reşit Rey’de opera sanatçılığı yapmışlığım bile var.



◊ Şarkı sözü yazıp beste de yapıyorsunuz. Yaratım aşamasında nelerden ilham alıyorsunuz?

- Bu, hayattan beslenmeye bağlı biraz. Havanın durumundan, aşık insanların birbirine olan tavırlarından, tartışan insanların o anki şiddetinden... Bazen bizzat tanık oluyoruz, bazen gazetede okuyoruz, bazen bir kitapta rastlıyoruz.



◊ Hiç tıkandığınız, yeni eserler yazmakta zorlandığınız oluyor mu?

- Hayır, o konuda hiç sıkıntı yaşamıyorum. Ama biri gelip “Bana şöyle bir şarkı yaz” dese olmaz. Ismarlama şarkı yazamam çünkü. Bu arada bir ekleme yapayım, Mustafa Ceceli’nin okuduğu “Sultanım” şarkısının sözleri benim için çok özeldir. Kendi içime döndüğüm, kendi kalbimle konuştuğum anlarda çıktı o sözler. Mustafa da çok güzel okudu.



◊ Siz hiç şarkı siparişi vermiyor musunuz?

- O biraz fabrikasyona giriyor. Duygusal biriyim. 2018’de müzik kariyerimin 20’nci yılını kutlayacağım. Bugüne kadar işimin sorumluluğunu sırtımda taşıdım, çok çalıştım, çok emek verdim. Küçüklüğümü ve yerimi bilerek hareket ettim. Yapay hiçbir şeyi sevmediğim için de bu fabrikasyon olayından uzak durdum.

KAMERA ÖNÜNDE OLMAYI ÇOK ÖZLEMiŞiM

◊ Oyunculuk dersleri de almıştınız diye hatırlıyorum...

- Doğru. Çetin Büyükakın’dan ders aldım. O eğitimden sonra şarkı okuyuşum bile değişti. Mesela eskiden daha büyük yorumladığım eseri küçük anlatmayı öğrendim. Küçük oynayarak aslında kocaman etki yaratılabildiğini öğrendim. İşin teknik kısmı o kadar önemliymiş ki... İyi ki oyunculuk ve müzik eğitimi almışım.



◊ Akabinde de dizi teklifi geldi zaten...

- Evet “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ekibine katıldım.



◊ Konuk oyuncu musunuz?

- Yok, konuk değil...



◊ Zaten oyunculuğunuz da eski dayanıyor. Özlemiş misiniz?

- Çok özlemişim hem de... Kamera önünü çok seviyorum.

20’NCi YILIMDA ÇOK ÖZEL BİR ALBÜM YAPACAĞIM

◊ 20’nci yıla özel bir konser serisi ya da albüm planlıyor musunuz?

- Evet, çok güzel bir albüm yapacağım. Aklımda birçok farklı fikir var. Şu ana kadar yaptıklarımın best of’u mu olsa, bugüne kadar hiç şarkı türkü okumamış birileriyle mi bir iş mi yapsam... Düşünüyorum. Bakalım neyde karar kılacağım.



◊ 20 yıl çok uzun bir süre... Bu süre boyunca mutlaka sizi yıpratan, üzen olaylar yaşamışsınızdır...

- Ben “keşke” yerine “bir dahaki sefere” demeyi tercih ediyorum. Çok şükür müzik kariyerimde “eyvah” diyeceğim ya da “keşke” diye anacağım hiçbir şey olmadı. Çünkü çok planlı programlı yol aldım. Birçok ülkede konser verdim, karşısına çıktığım herkesin gönlüne talip oldum. Bu zor bir şeydir. Paranızla, gücünüzle ve şöhretinizle gönül alamazsınız çünkü.



◊ Hep planlı yaşamak sıkıcı değil mi? Hiç mi hayatı akışına bırakmazsınız?

- Hep bir hedefim vardır benim. “Hedefsiz hiçbir gemiye rüzgar yardım etmez” derler ya, çok inanırım. O yüzden planlı programlıyım.



◊ Ya hırs?

- Yok yok... Kontrolsüz bir hırsım yoktur. Benim için en önemlisi, çalıştığım insanların benden hoşnut olması. Ayrıca benim için tatil şezlongta uzanmak değil, 10 numara iş yapıp onun hazzını yaşamaktır.