Show Tv’nin yeni sezon yapımlarından Yüz Yüze’nin 3. Bölümünü bekleyen dizi takipçileri 2 Kasım tarihli yayın akışıyla kafa karışıklığı yaşadı. Birkan Sokullu ve Sinem Kobal'ın yanı sıra; Taner Ölmez, Özgür Emre Yıldırım, Ece Çeşmioğlu, Rüzgar Aksoy, Başak Daşman, Ali Seçkiner, Muhammet Çakır, Selin Yeninci, Merve Dizdar, Nihal Telcan, Kaan Uluca ve Celal Öztürk gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yüz Yüze’nin akıbeti merak konusu oldu. Peki, Yüz Yüze dizisi final mi yaptı? Show Tv yayın akışında yeni bölüm neden yok?
En son 26 Ekim’de izleyici karşısına çıkan Yüz Yüze’nin yeni fragmanı yayınlanmadı. Öte yandan başrol oyuncularından veya yapım ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi.
YÜZ YÜZE KONUSU
Kanatları kırık, yaralı iki melek… Seliha ve Cihangir... İkisinin de dışında kırılmaz birer kabuk. Ve suçlu bir dünya.. Cihangir ve Seliha bu dünyanın tamamen zıt kutuplarında dururken hayat onları bir araya getirecektir. Seliha azılı bir çetenin peşinde. Cihangir o çetenin lideri. İkisi de aynı mahallede, burunlarının dibinde, ipuçlarını toplayarak birbirini arıyor. Ama birbirlerinden habersiz…
Hayatı boyunca aşktan kaçan bu iki insan, şimdi en olmadık zamanda “Yüz Yüze”dir. Düşman olduklarını bilmeden...
"Yüz Yüze"nin; yapımını Tims & B, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yönetmenliğini Osman Taşçı’nın yaptığı dizinin senaryosunu ise Ethem Özışık kaleme alıyor. Uygulayıcı yapımcılığını Turan Bayat, müziklerini Toygar Işıklı, drama direktörlüğünü İlkay Doğan, görüntü yönetmenliğini Erhan Ergün, genel sanat yönetmenliğini ise Nilüfer Çamur üstleniyor.
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