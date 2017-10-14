Yok böyle dans! Azra Akın ile Atakan Koru'ya tam not...

Gecede, Cemil İpekçi imzalı bir gelinlik giyen Akın, ünlü modacıya teşekkür etti:

"Canım Cemil’ciğim biz birbirimize 2002 yılında çok uğurlu geldik ve sen bana halen uğurlu gelmeye devam ediyorsun.. Beni ne kadar iyi tanıdığın tasarımından belli, çok çok çok teşekkür ederim.. İyi ki varsın..."

Azra Akın, eşiyle yaptığı muhteşem dansın videosunu da sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Çiftin performansı yaklaşık 100 bin izlendi.