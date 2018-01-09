Yok böyle bir kadro! Organize devler

CAST ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yılmaz Erdoğan, hem senaryosunu yazdığı, hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de başrolünü üstlendiği “Organize İşler”i 2005 yılında seyirciyle buluşturmuş, film vizyonda kaldığı süre boyunca 2 milyon 618 bin 244 kişi tarafından izlenmişti. 3 yıldır üzerinde çalıştığı “Organize İşler 2”yi tamamlayan ünlü oyuncu, cast’ı oluşturmaya başladı ve ilk olarak sektörün dev isimlerine teklif götürdü.

OCAK 2019’DA VİZYONA GİRECEK

Erdoğan, yine senaristliğini, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği “Organize İşler 2” için Cem Yılmaz, Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Kıvanç Tatlıtuğ, Ata Demirer ve Demet Akbağ’la anlaşma sağladı. Çekimler nisan ayında Köyceğiz’de yapılacak. İlk filmdeki karakterleri günümüze taşıyacak filmin vizyon tarihi ise 4 Ocak 2019 olarak planlanıyor.