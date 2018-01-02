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Yılbaşında telefona elimizden düşmedi

Ahmet CAN
02.01.2018 - 17:08 | Son Güncelleme:

Hayatımızın en önemli parçası haline dönüşen akıllı telefonlar, yılbaşı gecesinden de elimizden düşmedi. Operatörlerden yapılan açıklamalarda 31 Aralık 2017 ile 1 Ocak 2018 tarihleri arasındaki kullanım detayları paylaşıldı.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2017 ile 1 Ocak 2018 tarihleri arasında 7.6 milyon GB’ın üzerinde veri kullanılarak son zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı. Ayrıca Turkcell kullanıcıları söz konusu tarihte 634 milyon dakika konuştu, 327 milyon SMS gönderdi. Ayrıca Turkcell'in mesajlaşma platformu BiP üzerinden gönderilen mesaj sayısı da SMS sayısını geçerek 350 milyona ulaştı.

412 MİLYON DAKİKA KONUŞULDU

23.2 milyon aboneye sahip olan Vodafone kullanıcılarının 31 Aralık 2017 ve 1 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan 2 gündeki veri trafiği 4.5 milyon GB'a ulaştı. Kullanıcıların 412 milyon dakika konuştuğu ve 179 milyon SMS gönderdiği şirketten paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Etiketler: akıllı telefon , Yılbaşı
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