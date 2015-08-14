Yerli dizilerdeki unutulmayan öpüşme sahneleri

Bazı seyirciler "Küçük bir buse neyinize yetmiyor, böyle öpüşülür mü" derken bazıları da sahneyi son derece inandırıcı buldu. Hatta bazı seyirciler iki oyuncunun rol yapmadığını bile ileri sürdü.

Sözün kısası, Tatlı Küçük Yalancılar'ın bu öpüşme sahnesi yaz ekranına damgasını vurdu. Biz de buradan hareketle biraz hafızamızı zorlayıp gerilere gidelim ve yerli dizilerin 'infial' yaratan öpüşme sahnelerini hatırlayalım dedik.

BABASINA RAĞMEN

Son dönemin en çok konuşulan öpüme sahnelerinden biri Güneşin Kızları adlı dizide ekrana geldi. Ali karakteri ile Selin karakteri biraz ürkek biraz tutkulu biçimde öpüştü. Bu sahne dizinin yeni bölümü ekrana gelmeden yayınlanan fragmanda yer aldı ve tutkunları büyük bir meraklı Güneşin Kızları'nı beklemeye başladı. Elbette sahne yayınlandığında da etkileri dalga dalga büyüdü.

EMİR VE MİRA DUDAK DUDAĞA

Geçen sezon izlenme rekorları kıran Medcezir adlı dizinin iki kahramanı Mira ve Yaman'ın öpüşmesi de büyük olay oldu. Onlar, dizi boyunca birkaç kez dudak dudağa geldiler. Hatta bu karakterlere hayat veren Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya hakkında gerçek hayatta da birlikte olduklarına dair söylentiler çıktı.

SIRILSIKLAM ÖPÜCÜK

Yakın dönemin en çok izlenen dizilerinden biri de Güneşi Beklerken'di. Bu dizide yer alan havuzda öpüşme sahnesi de o günlerde TV ve magazin gündeminin ilk sıralarını işgal etti. Kerem ve Zeynep karakterlerinin öpüştüğü bu sahnenin videoları internette de izlenme rekorları kırdı.

EMİR İLE FERİHA'NIN AŞKI

Biraz daha geriye gidelim. Adını Feriha Koydum da bir dönem ekranda izlenme rekorları kıran yapımlardan biriydi. Bu dizinin iki kahramanı Feriha ile Emir'in öpüşmesi de ilk seferinden başlayarak hep gündem yarattı. Hazal Kaya'nın diziden ayrılmasıyla Adını Feriha Koydum kan kaybetmeye başladı. Dizi, bir süre Çağatay Ulusoy'a eşlik eden başka oyuncularla devam etti ancak yayın hayatı sona erdi. x

ÖP BENİ ASLI

Kavak Yelleri bir yaz dizisi olarak başlamıştı. Ancak o kadar sevildi ki yıllarca devam etti. İşte bu dizinin ilk dönemlerinde dizinin iki kahramanı Aslı ile Deniz, geniş gençlik kitlelerini peşlerinden sürüklüyordu. Bu iki kahramanın ilk kez öpüştükleri sahne de Kavak Yelleri tutkunlarının hafızasında unutulmaz bir yer edindi.

'SEVDAM BENİM'

Sırada yakın dönemde ekrana veda eden Karadayı dizisi var. Bergüzar Korel'in oynadığı Feride ile Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Mahir karakterlerinin aşkı öylesine meşakkatli yollardan geçti ki. Sonunda iki sevgilinin dudakları birleştiğinde ekran karşısındaki seyirci de yeri yerinden oynattı.

PADİŞAH BÖYLE ÖPÜŞÜR MÜ

Ekranların belki de en tartışmalı öpüşme sahneleri Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşandı. Zaten dizi birçok başka nedenden dolayı da tarihi gerçekleri yansıtmadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Ama bardağı taşıran damla, Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'ı öptüğü bu sahne oldu. Bu bölümün yayınlandığı andanitibaren "padişah böyle öpüşür mü, öpüşmez mi" tartışması çıktı.

ÖPÜŞME DEĞİL BU HİLE

Diziyi soluk soluğa izleyen hangi seyirci unutabilir ki Fatmagül ile Kerim'in öpüşme sahnesini... Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinin iki kahramanı sezonlar boyunca birçok zorlukla boğuştu. Birbirlerine ısınmaları ve anlamaları zaman aldı. Sonra birbirlerini sevmeye başladılar elbette seyirci de onların artık öpüşmesini beklemeye. Sonunda iki sevgilinin dudakları birbirine değdi. Ama seyirci hayal kırıklığına uğradı. Hatta öyle ki ilk öpüşme sahnesini "hileli" bulduğunu yazdı birçok izleyici sosyal medyada. Elbette, Kerim ile Fatmagül dizinin ilerleyen bölümlerinde bir kez daha öpüştü.

ADNAN BEY GÖRMESİN !

Belki de bugüne kadar hiçbir dizinin öpüşme sahnesi Aşk-ı Memnu'nunkiler kadar konuşulmadı. Bihter ile Behlül'ün hemen her öpüşmesi olay yarattı. Kimi bu sahnelen etkilendi, kimi fazla uzun bulup RTÜK'e şikayet yağdırdı. Dizide Bihter ile Behlül'ün ilk kez öpüştüğü sahne büyük gürültü kopardı. İlk sezonun finalindeki sahne de aylarca gündemde kaldı. Öyle ya da böyle Aşk-ı Memnu, Türk TV tarihinin en çok konuşulan dizisi olarak tarihe geçti.

TAHSİN VE FİKRET SONUNDA ÖPÜŞTÜ

Yıllar önce ekrana damğga vuran dizilerden biri de Yaprak Dökümü'ydü. Hemen hemen her hafta yayınlanan bölümü olay yaratıyordu dizinin. Ama belki de hiçbiri Ali Rıza Bey'in büyük kızı Fikret ile kocası Tahsin'in yakınlaşması kadar etkilemedi seyirciyi. Bennu Yıldırımlar ile Ahmet Saraçoğlu'nun canlandırdığı iki karakterin en sonunda birbirlerini sevmeye başlaması seyirciyi de kelimenin tam anlamıyla "coşturmuştu."

HOLLYWOOD YILDIZI BİLE VARDI

Kurtlar Vadisi Pusu dizisi bundan yıllar önce iki Hollywood yıldızını ağırlamıştı. Biri Andy Garcia, diğeri de Sharon Stone'du. Hatta Necati Şaşmaz ile Sharon Stone bir öpüşme sahnesinde birlikte kameda karşısına bile geçti. Bu sahne de unutulmazlar arasında yerini aldı.