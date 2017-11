Yeni Gelin 23. bölüm fragmanında oyun ters tepiyor

Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Yeni Gelin yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Yeni Gelin yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde heyecanlı anlar yer alacak. İşte, Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Üç kader yoldaşı kuma, Kalender Ağa ile Asude’yi ayırmaya çalışırken onları birbirine daha da yakınlaştırmıştır. Kurdukları oyun ters tepmiş, Kalender Ağa, nihayet Asude ile başbaşa vakit geçirme şansı bulmuştur. Ne tesadüftür ki o gün, nerdeyse tüm konak halkı; sevdikleriyle baş başa vakit geçirmeyi planlamıştır.

Kalender, tüm imkanlarını seferber edip, aşık olduğu kadına unutamayacağı bir gün geçirtmiş, günü romantik bir akşam yemeğiyle finalleyecekken konaktaki diğer çiftlerin tüm planlarını bozar. Ama bunun farkında değildir. Tamamen Asude’ye ve ondan duyacağı cevaba kilitlenmiştir. Fakat Asude’nin sözleri Kalender’i bambaşka bir eşiğe taşır. Kalender, herşeyinden bir kalemde vazgeçmeye hazırdır. Bu yüzden konak halkını toplar, bu zamana kadar verebileceği en radikal kararı ailesine açıklar. Ailenin de bir seçim yapması gerekmektedir. Fakat bu seçim, konakta bir Fetret Devri’ne de, bir iç çatışmaya da sebep olabilecek niteliktedir. Herkes bu seçimin sonucunu beklerken Korkut Dede’nin aile divanında açıkladığı gerçek; tüm dengeleri alt üst eder. Artık verilecek kararların ve yapılacak seçimlerin hiçbir anlamı yoktur. Bozok Konağı, büyük bir skandalla ve çok büyük bir meseleyle meşgul olacaktır. Bozok’lar bu zamana kadar yaşamış oldukları şokun, en büyüğüyle karşı karşıyadır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yeni Gelin’in 22. Bölümünde; konak halkı bir olmuş, Kalender’i büyük bir ithamla karşı karşıya bırakmıştır. Kalender’in kendini aklaması imkansız görünmektedir. Fakat neyse ki kumaşı entrika tutmayan gelini Bella, her şeyi bir bir anlatır ve konaktakilerin oyunu açığa çıkar. Bella, bu hamlesiyle hem kendi vicdanını rahatlatmış, hem de Kalender’e gerçekleri anlatmıştır. Fakat Bella, kaynanalarının gözünde dokuz kusurlu hareketin en kusurlusunu işlemiştir. Bu saatten sonra Bella’yı, kaynanaların elinden kimse alamayacaktır. Kalender, gerçekleri öğrendiği an evi terk etmiştir. Kaynanalar, Kalender’in de yokluğunu fırsat bilip Bella’ya hayatı iyice zindan etmektedir. Bella, Kalender’e gerçekleri anlatsa da Asude’ye anlatamamıştır. Kalender, Asude’nin gözünde hala zorbanın ve magandanın tekidir. Kalender, bunu değiştirmek, Asude’ye ulaşmak için elinden geleni yapar ama başaramaz. Kalender, Asude’nin yolunu gözlerken Asude, onların kapısına dayanır. Fakat bu, Kalender’in hayalinden çok farklıdır. Çünkü Asude, Bozok Konağı’na baskına gelmiştir. Baskın sırasında Asude’nin öğrendikleri her şeyin seyrini değiştirecek, konağın kadınları yine kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecektir.