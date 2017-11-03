Haberler>Kelebek Magazin >Televizyon Haberleri>Yeni Gelin 23. bölüm fragmanında oyun ters tepiyor

Yeni Gelin 23. bölüm fragmanında oyun ters tepiyor

Yeni Gelin yayınlanan 23. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Yeni Gelin yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde üç kader yoldaşı kuma, Kalender Ağa ile Asude’yi ayırmaya çalışırken onları birbirine daha da yakınlaştırmıştır. İşte, Yeni Gelin 23. bölüm fragmanı.

Hürriyet Haber
03.11.2017 - 18:07 | Son Güncelleme :

Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Yeni Gelin yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Yeni Gelin yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde heyecanlı anlar yer alacak. İşte, Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Üç kader yoldaşı kuma, Kalender Ağa ile Asude’yi ayırmaya çalışırken onları birbirine daha da yakınlaştırmıştır. Kurdukları oyun ters tepmiş, Kalender Ağa, nihayet Asude ile başbaşa vakit geçirme şansı bulmuştur. Ne tesadüftür ki o gün, nerdeyse tüm konak halkı; sevdikleriyle baş başa vakit geçirmeyi planlamıştır. 

Kalender, tüm imkanlarını seferber edip, aşık olduğu kadına unutamayacağı bir gün geçirtmiş, günü romantik bir akşam yemeğiyle finalleyecekken konaktaki diğer çiftlerin tüm planlarını bozar. Ama bunun farkında değildir. Tamamen Asude’ye ve ondan duyacağı cevaba kilitlenmiştir. Fakat Asude’nin sözleri Kalender’i bambaşka bir eşiğe taşır. Kalender, herşeyinden bir kalemde vazgeçmeye hazırdır. Bu yüzden konak halkını toplar, bu zamana kadar verebileceği en radikal kararı ailesine açıklar. Ailenin de bir seçim yapması gerekmektedir. Fakat bu seçim, konakta bir Fetret Devri’ne de, bir iç çatışmaya da sebep olabilecek niteliktedir. Herkes bu seçimin sonucunu beklerken Korkut Dede’nin aile divanında açıkladığı gerçek; tüm dengeleri alt üst eder. Artık verilecek kararların ve yapılacak seçimlerin hiçbir anlamı yoktur. Bozok Konağı, büyük bir skandalla ve çok büyük bir meseleyle meşgul olacaktır. Bozok’lar bu zamana kadar yaşamış oldukları şokun, en büyüğüyle karşı karşıyadır.
 
 
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
 
Yeni Gelin’in 22. Bölümünde; konak halkı bir olmuş, Kalender’i büyük bir ithamla karşı karşıya bırakmıştır. Kalender’in kendini aklaması imkansız görünmektedir. Fakat neyse ki kumaşı entrika tutmayan gelini Bella, her şeyi bir bir anlatır ve konaktakilerin oyunu açığa çıkar. Bella, bu hamlesiyle hem kendi vicdanını rahatlatmış, hem de Kalender’e gerçekleri anlatmıştır. Fakat Bella, kaynanalarının gözünde dokuz kusurlu hareketin en kusurlusunu işlemiştir. Bu saatten sonra Bella’yı, kaynanaların elinden kimse alamayacaktır. Kalender, gerçekleri öğrendiği an evi terk etmiştir. Kaynanalar, Kalender’in de yokluğunu fırsat bilip Bella’ya hayatı iyice zindan etmektedir. Bella, Kalender’e gerçekleri anlatsa da Asude’ye anlatamamıştır. Kalender, Asude’nin gözünde hala zorbanın ve magandanın tekidir. Kalender, bunu değiştirmek, Asude’ye ulaşmak için elinden geleni yapar ama başaramaz. Kalender, Asude’nin yolunu gözlerken Asude, onların kapısına dayanır. Fakat bu, Kalender’in hayalinden çok farklıdır. Çünkü Asude, Bozok Konağı’na baskına gelmiştir. Baskın sırasında Asude’nin öğrendikleri her şeyin seyrini değiştirecek, konağın kadınları yine kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecektir.
 

Etiketler: yeni gelin 23. bölüm fragmanı , dizifragman
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri