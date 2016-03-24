Yasemin Allen: Evliliğe uzağım

Önceki gün Nişantaşı’nda yürüyüş yaparken objektiflere yakalanan güzel oyuncu Yasemin Allen, evliliğe dair şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Yeni dizisi için hazırlık yapan Allen, evlilik için şuan kendisini hazır hissetmediğini söyledi.
Erdal Beşikçioğlu ile başrolünü paylaştığı “46″ dizisiyle önümüzdeki pazar seyircinin karşısına çıkacak olan Yasemin Allen, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Kuaförüne geldiğini söyleyen oyuncu, dizisi hakkında konuşmadan geçmedi.
Allen,”Beklenen pazar geldi” diye lafa girip,”Henüz yayınlanacak bölümü izlemedim çok heyecanlıyım” dedi. Yasemin Allen’e özel hayatı ile alakalı sorular sorulunca oyuncu,”Ben evliliğe biraz uzağım” diye cevapladı.
Yasemin Allen kimdir?
Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da doğdu.
Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra on bir yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti.
Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
Kariyeri
Allen, 2008'de L'Oréal'in yeni yüz yarışmasında finalist oldu. Aynı yıl annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başrol oynadı.
2010'da Kavak Yelleri dizisinde Elena, Yerden Yüksek dizisinde ise Juliette karakterlerini canlandırdı. 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlendi.
2013'te "Merhamet" dizisinde Irmak Tunalı karakterini canlandırdı. Aynı yıl N11.com adlı alışveriş sitesinin reklam yüzü oldu.
Allen, Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı.
2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırmıştır.
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