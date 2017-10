Yaş 47, daha yolun başı eder...

Bakmayın ‘iyi’ hatırladığımıza, doksanlar zor zamanlardı. Özellikle kadınlar için. Hatırlayın: Her türlü kusuru kapatan Photoshop hileleri, Instagram filtreleri yok. Botoks yok, iki kas yapacağımız pilates yok. Güzel görünmek zor işti vesselam!

İşte bu ‘filtresiz’ zamanlarda efsane olmayı başardı Claudia Schiffer... Brigitte Bardot ile Barbie karışımı model, o kadar güzeldi ki, onu ve rakibi Cindy Crawford’ı tanımlamak için yeni bir kavram yaratıldı: ‘Süpermodel.’

17 yaşında Düsseldorf’ta keşfedilen ve Paris’e yollanarak, Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista gibi ‘süperler’le destan yazan ikonik model dönemde her yerdeydi. Her dergi kapağında, her programda, her defilede... Popüler kültür demek, onlar demekti. Linda Evangelista’nın meşhur sözünü hatırlayalım: “Günde 10 bin dolardan aşağısı için yataktan bile kalkmayız.”

İkibinlerin başında yönetmen-yapımcı Matthew Vaughn ile evlenip, üç çocuk annesi olan Claudia, İngiltere’ye taşınarak spot ışıklarının altından çekildi.



1991’deki Herb Ritts imzalı bu kareyi hatırlamayanınız var mı?

Manşetlere mesafeli

Bu dönemde süpermodel çetesi, geçen zamana, değişen koşullara rağmen gündeme tutundu: Elle Macpherson kozmetik koleksiyonu çıkardı, Cindy kızını top model yaptı, Naomi ise muhtelif estetik müdahalelerle tahtını korudu. Sonu kötü biten peri masalları da duyduk: Karen Mulder onu ‘gençleştiremediği için’ estetik cerrahına saldırmış, Stephanie Seymour rehabilitasyon merkezlerinden çıkmıyormuş, Linda Evangelista gayrımeşru çocuğu için nafaka davası açmış. Claudia’ ise doksanlarda ona verilen ‘Buzlar Kraliçesi’ lakabının hakkını vererek, iyi ya da kötü manşetlere hep mesafeli kaldı. Özel işler dışında ortada görünmedi. Bu güne kadar. 47 yaşında, kariyerinin 30’uncu yılını kutlamak için döndü süpermodel. Bir kitap ve Aquazzura için hazırladığı ayakkabı koleksiyonuyla... Bu vesileyle yaşadıklarını e-maille bize anlattı. Ve söz Claudia’da...

◊ 15 sene aradan sonra ‘büyük beşli’ ile Versace defilesinde yürüdünüz. Nasıl geçti?

-Çok güzeldi. Bu buluşmalardan çok keyif alıyoruz. Ekip dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor, o yüzden sürekli görüşmemiz mümkün olmuyor. Ama bir araya geldiğimiz zaman okul buluşması, ‘pilav günü’ tadında zamanlar geçiriyoruz. Sanki hiç ayrı kalmamışız dün birlikteymişiz gibi, bir sohbet, bir muhabbet...

Koruyucu meleklerim beni hep izliyor

◊ Süpermodel kavramının yaratılma nedenlerinden birisiniz. Peki ‘süper’ nasıl olunuyor?

-Doğru zamanda doğru yerdeydim, önümdeki fırsatları çok iyi değerlendirdim. Tabii ki bu yeterli değil. Kariyerim boyunca koruyucu meleklerimin beni izlediğini, kolladığını düşünüyorum. Çünkü ‘bu kadar olmaz’ diyebileceğim pek çok ‘tesadüf’ yaşadım, başıma ilginç işler geldi. Tabii yetmez, bu işi yapmak için belli bir görünüme sahip olmanız lazım: Böyle doğduğum için çok şanslıyım. Ama keşfedildiğim günden beri her gün deliler gibi çalıştım ve bana lütfedilen şansı hiçbir zaman ziyan etmedim.



Bütün kızlar toplandı: Carla Bruni, Claudia, Naomi, Cindy ve Helena Christensen, Versace podyumunda buluştu. (soldan sağa)

◊ Süpermodellere olan ilgi hiç bitmedi. Peki sizin aranız nasıl, ‘eskilerden’ kimlerle görüşüyorsunuz?

-Eva Herzigová, Nadia Auermann ve Helena Christensen ile. Tabii Cindy (Crawford), Naomi (Campbell) ve Christy (Turlington) ile de...

◊ Bir dönem kıran kırana rekabet ettiğiniz isimlerle bu dostluk bağı neden?

-Biz birlikte çok yoğun, çok farklı bir şey yaşadık. Şöyle düşünün: Her dergi kapağında, her kampanyada, her video klipte vardık. Sadece biz! Modayla ilgilenmeniz şart değildi, bizden kaçış yoktu. Çok farklı bir dönemdi... Ve bu tecrübeyi yaşamış olmak aramızda kuvvetli bir bağ oluşturdu. Sonuçta nelerden geçtiğimizi biliyor ve birbirimizi anlıyoruz. Bence ‘süper’ devrinin çıkış nedenine gelince; o zamanlarda ne film ne de müzik endüstrisinde, bu zamanda olduğu gibi ‘ilham verici’ isim enflasyonu yaşanmıyordu. Bugün öyle değil.

◊ Bu sosyal medyanın gücü mü sizce?

-Belki. Bugün olsa ‘süpermodel’ olabilir miydim bilmem; benim yapım daha ‘çekingen’. Yeni neslin filtresi yok, daha paylaşımcılar. Ben ise herşeyi herkesle paylaşan biri değilim. Çekingenim, utanırım.



Schiffer kariyerinin 30 yılını bu kitapla özetledi.

◊ Her zaman ‘mesafeli’ olduğunuz biliniyordu. O yüzden mi lakabınız ‘bulutlu’ (Cloudy)? Erişilemez olduğunuz için mi?

-Hayır, modelliğe başlayıp New York’a geldiğimde herkes adımı ‘Cloud-ia’ şeklinde söylüyordu, o yüzden. Hatta Aquazzura ile yaptığımız koleksiyonda bir ayakkabının adını ‘Cloudy’ koydum bu yüzden.

◊ Üç çocuk annesisiniz, eşiniz Matthew Vaughn ile 15 yıldır evlisiniz. Nasıl bir hayatınız var?

-Sakin... Ailemle zaman geçirmeyi çok seviyorum. Köpeklerimiz var, onları gezdiriyoruz. Tavla oynuyoruz, kâğıt oynuyoruz. Birlikte film izleriz. Şöminenin önünde peynir-şarap gecesi yapmayı severiz. Evimde arkadaşlarımı ağırlamayı da severim, martini kokteyllerim meşhurdur mesela...