Geçtiğimiz yıl anne olan Uzel, Amerika'daki evinde yakın dostlarıyla oğlu Aslan'ın doğum gününü kutladı. Partiden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Didem Uzel, fotoğraflara şu notu düştü:

"Canım oğlum Aslancık; tam da sana köpek dişlerini çıkartırken doğumgünü hazırladığım ve o gün seni pasta, foto, kıyafet vs. diye üzdüğüm içim beni affet. Bu zor gününe denk gelen doğumgünün münasebeti ile bir kare düzgün fotomuz yok canımın içi. Sanma ki sana küskünüm sadece çekirdek aile ve pasta fotosu yok kıpraşmandan; eşşek sıpası... Lakin seni deli gibi seviyorum; sorun yok. İyi ki doğurmuşum seni; "yaradana kurban" derler ya; aynen öyle. Not:Babanda sana hayran. Ve geniş yürekli dostlarımız ve ailemiz; bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürler."

İşte o kareler...















