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Yabancıya satışlara yasak getiriyor

Hürriyet Haber
26.10.2017 - 10:21 | Son Güncelleme:

Konut fiyatlarının son dönemde hızlı bir artış gösterdiği Yeni Zelanda'da hükümet, fiyatları kontrol altına alabilmek ve kendi vatandaşlarının daha kolay konut sahibi olmasını sağlamak amacıyla yabancılara konut satışına yasak getiriyor.

Yasak ülkede yerleşik yabancıları değil, vatandaş olmayanları etkileyecek.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koalisyon üyeleri olarak yabancıların konut alımına yasaklama getirilmesi yönünde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

FİYATLARI İKİYE KATLADI

Ülkede son dönemde düşük faizler, sınırlı konut arzı ve artan göç nedeniyle konut fiyatları hızla yükselmeye başladı. 2008 yılından bu yana bakıldığında fiyatlar ikiye katladı. Habertürk'ün haberine göre, Yeni Zelanda'da en büyük yabancı alıcı ise son dönemdeki atağı ile Çinliler. Onları ABD'liler takip ediyor.

Hükümet bu hamle ile konut piyasasında arz ve talebi dengelemek ve fiyatları düşürüp kendi vatandaşlarının gayrimenkule ulaşımını kolaylaştırmak istiyor.

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