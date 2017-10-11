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Vücudunuzu şekle sokacak basit egzersizler

Vücudunu şekle sokmak isteyenler artık kolay hareketlerle de bunu evde yapabiliyor. İşte basit egzersizler...

Fotoğraflar: Alamy
11.10.2017 - 09:37

Vücudunu şekle sokmak istiyorsanız spor salonlarına gitmek zorunda değilsiniz. Bunun yerine evde kendiniz de belli başlı egzersizler yapabilirsiniz. İşte vücudunuzu şekle sokacak bazı egzersizler...

Push-up

Eller omuz hizasında, ayaklar ise kalça hizasında yere yerleştirilir. Şınav çeker gibi aşağı ve yukarı hareketler yapılır.

Plank

Eller omuz, ayaklar kalça hizasında yere yerleştirilir. Kalça sıkılır ve kollar düz pozisyona getirilip parmak uçlarında, yerde 45 derecelik bir açıyla durulur. Çene göğse çekilir.

Vücudunuzu şekle sokacak basit egzersizler

Kalça Sıkılaştırma

Sırt üstü uzanılır ve ayaklar kalça hizasında açılıp yere sabitlenir. Eller yana koyulur, kalça sıkılıp yukarı doğru kaldırılır.

Spider Lunge

Push-up pozisyonu alınır ve sağ ayağımız sağ elimizin yanına getirilip yere basılır. Sağ ayak tekrar başlangıç noktasına götürülür. Sol ayak için de aynı işlem yapılır.

Plank Tap

Plank pozisyonu alınır ve sağ el sol omza değdirilir. Sağ el tekrardan sağ omzun hizasına yerleştirilir. Sol el için de aynı işlem yapılır. Bu egzersizi uygularken karın hafiften sıkılır.

Vücudunuzu şekle sokacak basit egzersizler

Squat

Bu egzersizde ayakta dik durulur. Ayaklar omuz genişliğinde yere yerleştirilir. Eller göğüs hizasında birbirine kenetlenir ve çömelinir. Tekrardan yukarı kalkılır.

Side Lunge

Ayaklar yan yana koyulur ve dik durulur. Göğüs yukarıda tutulur. Eller göğüs hizasında birbiriyle kenetlenir. Sağ ayak sağ tarafta olabildiğince uzağa koyulur ve açılır. Sol ayak için de aynı işlem yapılır.

Squat Jump

Dik durulur ve ayaklar omuz genişliğinde açılır. Çömelir pozisyona gelinir ve kollar göğüs hizasında yere paralel olacak şekilde birleştirilir. Yukarıya doğru sıçranır ve kollarımız arkaya doğru atılır.

Vücudunuzu şekle sokacak basit egzersizler

Jumping Lunge

Bir ayak öne alınır ve diz 90 derece olacak şekilde bükülür. Arkadaki dizin diz kapağı yere temas etmemeli. Yukarıya doğru sıçranır ve aşağı inerken ayak değiştirilir.

Single-Leg Deadlift

Dik durulur ve bütün ağırlık tek bacak üstüne verilir. Diğer bacak geriye doğru kaldırılır. Beden öne doğru eğilir. Yavaşça kaldırdığımız ayağımızı ilk pozisyona tekrar getiririz.

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Etiketler: evde egzersiz , evde spor , evde yapılabilecek hareketler , vücudu şekle sokan hareketler
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