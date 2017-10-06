Vintage kayaktan ilham alan tavrın metropolitan yorumu

Z ZEGNA, Pitti Uomo'daki özel bir tanıtımla yeni terzilikle performansın bileşimi yorumunu sunmaktan mutluluk duyuyor. Bu sezonda, pistlerde ve caddelerde, Techmerino görümünü, katmanların başrolde oynadığı temel bir role sahip. Techmerino Jarseden lüks Techmerino İpeğe kadar, Z ZEGNA konfor ve performansı, Ermenegildo Zegna'nın 1970'lerdeki Skiwear projesine ikonik bir göndermeyle birleştiriyor. Techmerino mükemmelliğinin en iyi ifadesi de entegre ısıtma teknolojisine sahip Icon Warmer Ski Suit, bütünüyle Techmerino'dan üretilen 30 süper hafif lastik ayakkabı ile şık bir şekilde tamamlanıyor.

Ermenegildo Zegna Sanat Direktörü Alessandro Sartori, “Terzilikle performansa yönelik giyimi daha iyi bir şekilde yan yana getirebilmek için, temiz, lineer ve lüks bir estetiği vurgulayarak modern erkeğin aktif yaşam tarzını karşılayan yeni bir gardırop yarattık” diye açıklıyor.

“Techmerino kullanımını yeni sofistike kombinasyonlara dahil etme tercihi Z ZEGNA felsefesinin doğal bir evrimi ve Ermenegildo Zegna'nın tanınmış tekstil yenilikçiliğine göndermede bulunuyor.”

Maharetli renk paleti 1970'lerin spor giyimden ilham alan grafiklerine göndermede bulunuyor ve mat siyah ve neredeyse optik yün beyazıyla birlikte asfalt gri melanje ve açık devetüyü, doğal vikunya ve çam yeşilini ve bunların arasına serpiştirilmiş biber tozu ve hardal renkleri içeriyor. Teknolojik desteklerin birleşerek modern maceracı için çok fonksiyonlu giysiler sunduğu yeni performansa dayalı terzilik dönemi.