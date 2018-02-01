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ANNE BABA

Seyahat Etmenin Çocuklar İçin Yararları

Ömür Kurt sordu, Hürriyet Gazetesi Seyahat Yayın Yönetmeni Serkan Ocak, seyahat etmenin çocuklar için yararlarını açıkladı.
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YAYIN01.02.2018 - 15:17
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