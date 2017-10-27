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Vestel şimdi de Daewoo için teklif verdi

Hürriyet Haber
27.10.2017 - 11:15 | Son Güncelleme:

Toshiba'nın televizyon birimi için teklif veren ve sonucu bekleyen Vestel, bir teknoloji devinin daha peşine düştü. Vestel, Güney Koreli Daewoo'nun beyaz eşya birimini almak teklif verdi.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Dongbu Daewoo Elektronik için teklif yaptıklarını söyledi. Zorlu, "Daewoo'da kısa listedeyiz, bir teklif daha yapacağız" dedi.

Güney Koreli haber ajansı Yonhap, önceki dün Daewoo için 4 ülkeden teklif olduğunu, bunlardan birisinin ise Türkiye olduğunu duyurmuştu. Diğer ülkeler ise Meksika, Fransa ve İsveç olarak açıklanmıştı.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker imzalı haberde ise dün bu Türk şirketinin Vestel olabileceği belirtilmişti.

Toshibanın TV işini Vestel alabilir iddiasıToshiba'nın TV işini Vestel alabilir iddiası

TOSHIBA İÇİN DE BEKLEMEDE

Öte yandan Vestel Nisan ayında toshiba'nın TV birimini satın almak için de bir teklif yapmıştı. Basına yansıyan son haberlere göre bu satışta sonuç kısa bir süre içerisinde açıklanacak.

Toshiba'ya Vestel'in yanında Uzakdoğulu firmalar da teklif vermişti.

Etiketler: Toshiba , Uzakdoğu
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