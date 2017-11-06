Ufak Tefek Cinayetler 3. bölüm fragmanında Oya için intikam vakti

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı “Ufak Tefek Cinayetler her hafta artacak temposuyla çok konuşulacak. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 3. bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Oya, nihayet harekete geçiyor. Merve için artık çok zor günler başlayacak. Merve, Oya'yı aptal sanarak çok yanlış yaptı! Arzu, Mehmet'in ihanetine, nasıl karşılık verecek? Diğer yanda erkekler de safları sıklaştırmaya başlıyorlar.



Aşk Sarmaşık'ı sarmaya başladı. Serhan günden güne, Oya’ya tutulmaya başlıyor. Kendi karanlık ve gerilimli hayatına değen sıcacık bir el olacak Oya. Onu düşünmeden, görmeden edemiyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kılıçlar çekildi, ortalık karıştı. Kadınlar şimdi hamlelerini yapmaya başlıyorlar. Merve’nin zehir gibi aklını izlemeye hazırız. Kurduğu entrika, şeytanın aklına gelmez. Olan Pelin’e olacak gibi... Oya ise çok daha farklı silahlarla savaşmaya başlıyor. Edip uyarısını yapıyor; ”Dikkat et, unutma, şu hayatta hep haydutlar kazanır.” Göreceğiz bakalım; meydan haydutlara mı iyilere mi kalacak? Arzu ipin ucunu yakaladığı yerden çekiyor. Sonuç; büyük bir sürpriz!