Ufak Tefek Cinayetler 2. bölüm fragmanında kılıçlar çekiliyor

4 kadın ve 4 adam arasında karanlık sırlar, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı 'Ufak Tefek Cinayetler' her hafta artacak temposuyla çok konuşulacak. İşte, Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm tanıtımı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Kılıçlar çekildi, ortalık karıştı. Kadınlar şimdi hamlelerini yapmaya başlıyorlar. Merve’nin zehir gibi aklını izlemeye hazırız. Kurduğu entrika, şeytanın aklına gelmez. Olan Pelin’e olacak gibi... Oya ise çok daha farklı silahlarla savaşmaya başlıyor. Edip uyarısını yapıyor; ”Dikkat et, unutma, şu hayatta hep haydutlar kazanır.” Göreceğiz bakalım; meydan haydutlara mı iyilere mi kalacak? Arzu ipin ucunu yakaladığı yerden çekiyor. Sonuç; büyük bir sürpriz!



Serhan ve Oya arasında sular kaynamaya başlıyor.”Ne kadar iyi insan olursan ol, aşk seni yoldan çıkarır!” İşte Oya’nın bilmediği de bu!

İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Dört birbirinden farklı kadın, dört ayrı güç izleyeceğimiz hikaye; Dr. Oya’nın Sarmaşık’a dönüşü ile başlıyor. Liseden beri arkadaş olan Merve, Oya, Arzu ve Pelin yeniden birleşiyorlar. Ama ne birleşmek! Aralarında cinayete varan bir hesaplaşma başlıyor.



Geçmiş bu güne yansıdıkça, toprağın altından eski kinler, hırslar çıkıyor ve sonuç felaket oluyor. Cinayet büro başkomiseri Kemal ve komiser yardımcısı Derya, sarmaşık vakasını çözmek için tanıklarla görüşüp, olayı anlamaya çalışıyorlar. Bakalım kadınların bu çetrefil dünyasını aydınlatabilecekler mi?