Tutsak 6. bölüm fragmanında Elif ses kayıtlarını polise mi veriyor?

Tutsak 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bahadır, Sadullah cinayetinden cezaevine giriyor! Elif'in verdiği söz, Bahadır için büyük bir umut oluyor! İşte, Tutsak yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Bahadır’ın hapisten çıkması için Gürhan Ailesinin ses kayıtlarını polise veren Elif, Leman’ın radarına girer! Leman Elif’i kaçırması için amcası Mehmet’e yüklü miktarda para verir! Bir kez daha tutsak düşen Elif, zincirlerini kırabilecek midir?

Elif’e zarar gelmesin diye içeri giren Bahadır için zorlu günler başlar. Ender, Bahadır’ın hapse girmesini ailesi adına fırsata çevirir. Bahadır için giderek çember daralmaktadır! Bahadır’ın suçsuzluğuna inanan Nazlı ailesini karşısına alır. Murat ise istediği bilgileri Elif’i kullanarak elde etmeyi başarır.

Elif attığı her adımı Bahadır’ın özgürlüğü için atmış olsa da gün sonunda kendi özgürlüğünden olacaktır!

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Elif ayakları üzerinde durmaya ve başka bir yerde iş bulmaya karar verir. Bu süreçte de en büyük destekçisi Bahadır olacaktır. Elif iş ararken bankadan haber gelir. Sadullah’a ait bazı şeyler unutulmuştur. Elif bunu Kenan Bey’e ulaştırmak ister. Fakat durumlar Elif ve Bahadır için tahmin edilemez bir hal alır.

İkili üzerlerinde Sadullah’ın parasıyla yakalanır ve Murat bu sefer Elif’in peşini bırakmayacaktır. Ta ki Bahadır Sadullah’ın katilinin kendisi olduğunu itiraf edene kadar.