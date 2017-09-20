Tutsak 1. bölüm duygulandırdı! 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tutsak 1. bölümü ile tüm dikkatleri üzerine topladı. Kanal D ekranlarının yeni dizisi Tutsak'ta Gürhanların konağına yerleştirilen Elif için kıskançlık krizine giren Elmas, Ceyda ile bir olarak onun Sadullah'ın eşi olduğunu duyurur. Tutsak 1. bölümünde Gürhanlar tarafından evden kovulan Elif, ne yapacağını bilemez. Fakat Kenan'ın onunla ilgili farklı planları vardır. İşte, ilk bölümün ardından merakla beklenen Tutsak dizisi 2. bölüm fragmanı ve ilk bölümden bazı detaylar

TUTSAK 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Elif’i tutsak eden kocası Sadullah, bir gün eve dönmez ve o günden sonra Elif’in hayatı eskisi gibi olmaz. Sadullah’tan sonra yalnız kalan Elif’e ilk yardımcı olan kişi komşusu Bahadır olur. Elif’e yanlarında çalıştıkları ailenin konağında iş ayarlar fakat bu aile Sadullah’ın ortadan kaybolmasına sebep olan Gürhan ailesidir. Elif bu konakta kim olduğunu saklamak zorunda kalır. Fakat Elif’in bilmediği şey Gürhan ailesi için Elif’in ne kadar önemli olduğudur.

Elif bu konakta hizmetçilik yaparken ailenin büyük oğlu Kenan, ailenin sırları için Elif’le yakından ilgilenmek zorunda kalacaktır. Bu durumdan memnun olmayan kişi ise Elif’e bu işi ayarlayan Bahadır olacaktır ve Elif kocasından sonra özgürlüğe ilk adımını sırlarla dolu zengin bir ailenin karanlığına atacaktır.

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YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tutsak 2. Bölüm Fragmanı yayında! Kenan, Elif'ten istediğini alabilecek mi?

Elif, tutsak olarak yaşadığı yıllar sonrasında yeni hayatına alışmaya çalışmaktadır. Fakat yeni hayatına henüz adapte olamamıştır. Bahadır, Elif'in tüm yaşadıklarından sonra artık özgür bir insan gibi davranmasını ve yeni hayatına devam etmesini söyler.

Kenan'ın ise Elif'ten almak istediği çok önemli bir detay vardır. Sadullah cinayetinin ardındaki gizem ne?