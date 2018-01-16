Türk tekstilciler Tunus'ta

İTHİB, sektörün önde gelen 17 Türk firmasından temsilcileri Tunuslu meslektaşları ile bir araya getirdi. Başkent Tunus'taki bir otelde 14-16 Ocak'ta düzenlenen "Tunus-Türkiye Tekstil ve Giyim Sektörel Buluşması"nda iş birliği imkânları ele alındı.

İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Denizer, toplantıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'un kendileri için çok önemli bir pazar olduğunun altını çizdi.

Denizer, iki ülke arasında 2005 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ardından bu piyasaya sattıkları ürünlerdeki artışa işaret ederek, "40 milyon dolarlardan 270 milyon dolarlara geldi.

Bu da bizim için umut verici. Tunus'un kesinlikle daha büyük bir potansiyeli var. Bugün burada olma sebebimiz yeni müşteriler kazanmak ve bu konuda ilerlemek." dedi.

İş hayatında tamamen açık bir ticaret olduğu sürece yatırımın da geleceğini belirten Denizer, "Türk tekstilcisi zaten yurt dışında yatırım yapmaya alışkın. Umut ederiz ki bu yatırımların bir kısmı da Tunus'a gelir ve kardeş dost Tunus ile beraber tekstil hayatımızda büyürüz." ifadelerini kullandı.

Tunus'un 2018 itibarıyla bazı Türk mallarına ek vergi uygulamasına da değinen Denizer, Tunus'taki bakanlıklarla görüşmelerinde bunun uzun sürmeyeceği yönünde kanaat edindiğini söyledi.

Tunus parlamentosu, iki ülke arasındaki ticaret hacminde Türkiye lehine farkı azaltmak amacıyla 2018 bütçe kanunu yasası çerçevesinde serbest ticaret anlaşmasının dışında bazı Türk ürünlerine vergi uygulama kararı almıştı.

"TÜRKİYE-TUNUS TEKSTİL VE GİYİM SEKTÖREL BULUŞMASI"

Başkent Tunus'ta gerçekleştirilen buluşmaya, Türk tekstil sektörünün önde gelen 17 firmasının yönetici ve temsilcileri katıldı.

Tunus'un en önemli firmaları ile bir araya gelerek yeni iş birliği imkânlarını araştıran heyetin, ayrıca Tunus'taki meslek örgütleri ve hükümet yetkililerini ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticaretin artırılması hususunda girişimlerde bulunduğu belirtildi.