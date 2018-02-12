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Türk salyangozu Uzakdoğu sofralarında

Hürriyet Haber
12.02.2018 - 23:41 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’de tüketimi olmayan, sadece ihracata yönelik avlanan deniz salyangozunun geçen yılki ihracatı, önceki yıla göre yüzde 46 artış göstererek 12 milyon 561 bin 483 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde ilk sırayı 7 milyon 625 bin 10 dolarlık ihracatla Güney Kore aldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye’de deniz salyangozu tüketimi olmamasına karşın ülkenin ihracatta ön planda olduğunu söyledi. Gürdoğan, Doğu Karadeniz’in de salyangoz ihracatında önemli bir potansiyel oluşturduğuna dikkati çekti. Trabzon’un da deniz salyangozu ihracatında ön planda olduğunu anlatan Gürdoğan, Türkiye’de en fazla deniz salyangozu ihracatının Trabzonlu şirketler tarafından yapıldığını kaydetti.

Etiketler: gazetehaberleri , salyangoz , uzakdoğu
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