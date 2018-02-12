Türk salyangozu Uzakdoğu sofralarında

Söz konusu dönemde ilk sırayı 7 milyon 625 bin 10 dolarlık ihracatla Güney Kore aldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye’de deniz salyangozu tüketimi olmamasına karşın ülkenin ihracatta ön planda olduğunu söyledi. Gürdoğan, Doğu Karadeniz’in de salyangoz ihracatında önemli bir potansiyel oluşturduğuna dikkati çekti. Trabzon’un da deniz salyangozu ihracatında ön planda olduğunu anlatan Gürdoğan, Türkiye’de en fazla deniz salyangozu ihracatının Trabzonlu şirketler tarafından yapıldığını kaydetti.