Tortum HES için özelleştirme kararı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Elektrik Üretim AŞ'ye ait Erzurum'daki 26 megavat kurulu güce sahip Tortum Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi için ihaleye çıktı.

ÖİB'nin konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Tortum HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar, "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilecek.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içinde teklif alma ve görüşmeler yapma suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale komisyonunca gerekli görülmesi halinde, ihale pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma usulüyle de sonuçlandırılabilecek.

Geçici teminat tutarı 5 milyon lira olarak açıklanan ihalede son teklifler, 2 Kasım 2017 Perşembe gününe kadar verilebilecek.