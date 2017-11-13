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Toplanan inek sütü miktarı arttı

İHA
13.11.2017 - 10:28 | Son Güncelleme:

Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı.

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),  2017 yılı Eylül ayı süt ve süt üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Eylül ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 113 bin 545 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalış gösterdi.

İnek peyniri üretimi 54 bin 453 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 2 bin 28 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,6 arttı.

Yoğurt üretimi 98 bin 602 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. Ayran üretimi ise 61 bin 784 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

Eylül ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı.

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