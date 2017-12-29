TMSF 80 milyon TLâ€™ye el koydu

Uzanâ€™Ä±n Ä°sviÃ§reâ€™deki hesaplarÄ±ndan 80 milyon TL bugÃ¼n itibari ile TMSFâ€™nin hesaplarÄ±na geÃ§ti. BatÄ±k Ä°mar Bank nedeni ile Uzan Grubu ÅŸirketlerine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan TMSFâ€™nin yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± adreslerden biri Ä°sviÃ§re olmuÅŸtu.

Uzanâ€™Ä±n Ä°sviÃ§reâ€™deki bankalarÄ±nda bulunan paralarÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, konu ile ilgili Ã¶zel bir savcÄ± gÃ¶revlendirdi.

AnÄ±lan savcÄ±, sÄ±k sÄ±k Ä°sviÃ§reâ€™ye giderek muhattaplarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. YÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda Uzanâ€™Ä±n Ä°sviÃ§reâ€™de bulunan Ã§eÅŸitli hesaplarÄ±ndan bulunan paralardan TMSFâ€™nin hesabÄ±na 80 milyon TL para aktarÄ±ldÄ±.

Konuya yakÄ±n bir kaynak, sÃ¶z konusu hesaplara iliÅŸkin yeni geliÅŸmelerin de yaÅŸanabileceÄŸini aktardÄ±.