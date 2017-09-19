Telia, Turkcell'deki % 7 payını 1.8 milyara sattı

DOĞRUDAN PAYI KALMADI

Telia'nın yazılı açıklamasına göre, hisse başı 11.60 liradan yapılan satış sonrasında Turkcell'de doğrudan payı kalmadı. Satışın toplam büyüklüğü 1.78 milyar lira oldu. Turkcell hisseleri dün 12.11 liradan kapanmıştı.

Telia, Turkcell Holding'deki üzerinden Turkcell'de yüzde 24 payı bulunmaya devam ediyor.

SEBEBİ BÖYLE AÇIKLANDI:

Yayımlanan yazılı açıklamada Telia Company CEO'su Johan Dennelind'in "Turkcell'de doğrudan sahip olduğumuz hisselerin satışı, Baltık ve İskandinav ülkelerindeki operasyonlarımıza odaklanma stratejisi doğrultusundadır. Bu satıştan sonra da Turkcell'in en büyük hissedarı olmaya devam edeceğiz ve şirket yönetimdeki açmazı çözmek ve olağan kurumsal yönetimi geri getirme çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.





HİSSEDE DÜŞÜŞÜN NEDENİ...

Analistler, işlem fiyatının dünkü kapanışa göre yüzde 4,2 iskontolu olmakla birlikte Mayıs ayında gerçekleşen bir önceki işlem fiyatının yaklaşık yüzde 9 üzerinde olduğunu belirterek şu yorumu yapıyor: “Söz konusu işlemle birlikte Turkcell hisseleri üzerinde Mayıs ayından bu yana devam eden satış olasılığı baskısı sona ermiş oldu. Son dört günde hissenin %7 değer kaybetmesinin temel sebebinin Telia’nın hisse satışı olduğu anlaşılmış oldu”

CİROSU 14.1 MİLYAR LİRA

Turkcell, 14.1 milyar liralık cirosu ile Fortune 500 listesine 14'üncü sırada girdi.

Turkcell'in yüzde 51 hissesi Turkcell Holding'e, yüzde 0,05'i Çukurova Holding'e, yüzde 48,95'i ise halka açık durumda..

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