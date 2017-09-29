Tekstilcilerden yaz saati çıkışı...

Tanrıverdi, yaz saati uygulamasına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, uygulamaya en başından itibaren karşı çıktıklarını anımsatarak, Danıştay kararının bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini savundu.



Hazır giyim sektörünün yıllık 17 milyar dolarlık ihracatının yüzde 72-73’ünün Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldığını dile getiren Tanrıverdi, bu nedenle yaz saati uygulamasından en olumsuz etkilenen sektörlerin başında geldiklerini bildirdi.



Sektör olarak AB ülkelerine 13 milyar dolarlık ihracatları olduğunu vurgulayan Tanrıverdi, Türkiye’yi Avro bölgesinden uzaklaştıracak her türlü adımın ticarete olumsuz yansıdığını deneyimlerinden bildiklerini kaydetti.



Tanrıverdi, yaz saatinin kalıcı hale getirildiğinde Türkiye ile İngiltere arasında 3, Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerle 2 saatlik fark

oluştuğunu belirtti.

Çalışma saatlerindeki uyumsuzluk makasının açıldığını aktaran Tanrıverdi, şunları kaydetti:



"Öğleden önceki mesaiyi tamamen kaybediyoruz. Ancak saat 14.00'den sonra iş görüşmelerine geçebiliyoruz. Örneğin bu uygulamaya geçilmeden önce İngiltere’den sabah uçağı ile günübirlik Türkiye'ye gelenler işlerini tamamlayıp rahatlıkla ülkelerine dönebiliyorlardı. Şimdi 3 saatlik zaman farkı nedeniyle bu mümkün olmuyor.



Kalıcı yaz saati uygulaması ile 540 milyon TL, bir başka değişle 150 milyon dolar civarında tasarruftan söz ediliyor. Biz hem maddi hem de psikolojik

olarak kaybettiklerimizin daha fazla olduğunu düşünüyoruz. AB ile saat farkımız yeniden açılmaz ise biz bu rakamın daha fazlasını ihracat ile ülkemize kazandırabiliriz.

Türkiye, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre 2016’da toplam 278.4 milyar kWh elektrik tüketti. Bu ortalamada 110 milyar TL’lik bir bedele karşılık geliyor. Tasarruf olarak ifade edilen rakam ise bu tutarın sadece yüzde 0,5’i. Bu kadar küçük bir tutar için ülkemizin yeniden bir tartışma girdabına sokulmasını doğru görmüyoruz."



Tanrıverdi, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesinin Türkiye’nin imajına da olumsuz yansıdığını savundu.



Türkiye'nin bir yıldır GMT+3 diliminde kaldığını bildiren Tanrıverdi, “Ülkemiz saat tanımında ve elektronik ortamlarda Ortadoğu ülkesi olarak

görünüyor. Bir bakıma Avrupa ülkesi olmaktan çıkıp Arap ülkeleri kategorisine dâhil olduk." ifadesini kullandı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



