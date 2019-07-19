Bilgisayar pazarında en çok kim satıyor?
Lenovo, IDC ikinci çeyrek finansal sonuçlarına göre dünyada PC pazarında %25,1'lik pazar payı ile birinci oldu. Şirket, GFK sonuçlarına göre Türkiye’de de %26,1 pazar payı ile birinci sıradaki yerini korurken, oyun kategorisinde de %23,1 pazar payı ile ilk sırada bulunuyor.
Lenovo, ‘Akıllı Dönüşüm’ stratejisi doğrultusunda sektörde birinciliğini sürdürüyor. IDC ikinci çeyrek rakamlarına göre toplam PC pazarı dünyada 64,9 milyon adet olarak gerçekleşirken; şirket, 16,2 milyon adetle rakiplerini geride bıraktı. Şirket, IDC rakamlarına göre dünyada PC pazarında %25, 1 pazar payı ile lider oldu. Açıklanan IDC sonuçları doğrultusunda ikinci çeyrekte dünyada her dört bilgisayardan biri Lenovo oldu.
Lenovo, Türkiye’de GFK’ya göre 2019 ilk yarı sonuçlarına göre de %26,1 pazar payı ile liderliğini sürdürdü. Lenovo, GFK sonuçlarına göre atılımlarını devam ettirdiği oyun kategorisinde de önceki yıla göre %5,1 artış ve %23,1 pazar payı ile oyun pazarının birinci ismi oldu.
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