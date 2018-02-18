Taşıtta 1, konutta 2’inci sırada

BÖLGE İLLERİ TAŞIT KREDİSİ VE ERZURUM

2017 yılı taşıt kredisi kullanımının en yoğun olduğu il Erzurum oldu. Dönemde Erzurum’da 42.2, Ağrı’da 11.1, Ardahan’da 5.3, Bingöl’de 5.8, Bitlis’te 7.8, Elazığ’da 21.2, Erzincan’da 11.0, Erzurum’da 42.9, Hakkari’de 5.7, Iğdır’da 4.8, Kars’ta 10.8, Malatya’da 33.2, Muş’ta 11.2, Tunceli’de 2.6, Van’da 36.5 milyon TL tutarında taşıt kredisi kullanıldı.

BÖLGE İLLERİ KONUT KREDİSİ VE ERZURUM

Erzurum konut kredisi kullanım hacmi bakımından bölge illeri içinde 2’inci sırayı aldı. Dönemde Erzurum’da 894,5 milyon, Ağrı’da 218.5 milyon, Ardahan’da 101.1 milyon, Bingöl’de 151.0 milyon, Bitlis’te 211.7 milyon, Elazığ’da 695.6 milyon, Erzincan’da 281.0 milyon, Hakkari’de 188.3 milyon, Iğdır’da 175.5 milyon, Kars’ta 306,5 milyon, Malatya’da 1.1 milyar, Muş’ta 137,1 milyon, Tunceli’de 162.6 milyon, Van’da 538.2 milyon TL’lik konut kredisi kullanımı kaydedildi.

BÖLGE İLLERİ DİĞER TÜKETİCİ KREDİSİ VE ERZURUM

Doğu Anadolu Bölgesinde diğer tüketici kredisi kullanımının en yüksek tutarda olduğu il Malatya olurken Erzurum 2’inci sırayı aldı. 2017’nin 12’inci dönemi bazında Erzurum’da 1.1 milyar, Ağrı’da 438.2 milyon, Ardahan’da 182.6 milyon, Bingöl’de 263.4 milyon, Bitlis’te 371.7 milyon, Elazığ’da 844.6 milyon, Erzincan’da 405.1 milyon, Hakkari’de 356.9 milyon, Iğdır’da 271.3 milyon, Kars’ta 419.9 milyon, Malatya’da 1.2 milyar, Muş’ta 304.0 milyon, Tunceli’de 216.7 milyon, Van’da 1.0 milyar TL’lik diğer tüketici kredisi kullanıldı.

BÖLGE İLLERİ BİREYSEL KREDİ KARTLARI VE ERZURUM

Bölgede bireysel kredi kullanımında ilk sırayı Malatya alırken Erzurum ikinci sırayı aldı. Bireysel kredi kullanım tutarı Erzurum’da 478.3, Ağrı’da 130.4, Ardahan’da 59,1, Bingöl’de 110,3, Bitlis’te 128,7, Elazığ’da 374,8, Erzincan’da 147,4, Hakkari’de 65.6, Iğdır’da 73.4, Kars’ta 127.7, Malatya’da 538.4, Muş’ta 109.9, Tunceli’de 52.5, Van’da 358 milyon TL oldu.