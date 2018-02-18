Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Taşıtta 1, konutta 2’inci sırada

Taşıtta 1, konutta 2’inci sırada

İHA
18.02.2018 - 11:02 | Son Güncelleme:

FİNTÜRK-12 bazında Doğu Anadolu Bölgesi illeri bireysel bankacılık verileri paylaşıldı. Erzurum taşıt kredisinde 1, konut ve diğer tüketici kredisinde de Malatya’nın ardından 2. sırada yer aldı. Erzurum’da kişi başına düşen kredi tutarı taşıt kredisinde 56 TL, konut kredisinde ise 1.1 bin TL olarak hesaplandı.

BÖLGE İLLERİ TAŞIT KREDİSİ VE ERZURUM

2017 yılı taşıt kredisi kullanımının en yoğun olduğu il Erzurum oldu. Dönemde Erzurum’da 42.2, Ağrı’da 11.1, Ardahan’da 5.3, Bingöl’de 5.8, Bitlis’te 7.8, Elazığ’da 21.2, Erzincan’da 11.0, Erzurum’da 42.9, Hakkari’de 5.7, Iğdır’da 4.8, Kars’ta 10.8, Malatya’da 33.2, Muş’ta 11.2, Tunceli’de 2.6, Van’da 36.5 milyon TL tutarında taşıt kredisi kullanıldı.

BÖLGE İLLERİ KONUT KREDİSİ VE ERZURUM

Erzurum konut kredisi kullanım hacmi bakımından bölge illeri içinde 2’inci sırayı aldı. Dönemde Erzurum’da 894,5 milyon, Ağrı’da 218.5 milyon, Ardahan’da 101.1 milyon, Bingöl’de 151.0 milyon, Bitlis’te 211.7 milyon, Elazığ’da 695.6 milyon, Erzincan’da 281.0 milyon, Hakkari’de 188.3 milyon, Iğdır’da 175.5 milyon, Kars’ta 306,5 milyon, Malatya’da 1.1 milyar, Muş’ta 137,1 milyon, Tunceli’de 162.6 milyon, Van’da 538.2 milyon TL’lik konut kredisi kullanımı kaydedildi.

BÖLGE İLLERİ DİĞER TÜKETİCİ KREDİSİ VE ERZURUM

Doğu Anadolu Bölgesinde diğer tüketici kredisi kullanımının en yüksek tutarda olduğu il Malatya olurken Erzurum 2’inci sırayı aldı. 2017’nin 12’inci dönemi bazında Erzurum’da 1.1 milyar, Ağrı’da 438.2 milyon, Ardahan’da 182.6 milyon, Bingöl’de 263.4 milyon, Bitlis’te 371.7 milyon, Elazığ’da 844.6 milyon, Erzincan’da 405.1 milyon, Hakkari’de 356.9 milyon, Iğdır’da 271.3 milyon, Kars’ta 419.9 milyon, Malatya’da 1.2 milyar, Muş’ta 304.0 milyon, Tunceli’de 216.7 milyon, Van’da 1.0 milyar TL’lik diğer tüketici kredisi kullanıldı.

BÖLGE İLLERİ BİREYSEL KREDİ KARTLARI VE ERZURUM

Bölgede bireysel kredi kullanımında ilk sırayı Malatya alırken Erzurum ikinci sırayı aldı. Bireysel kredi kullanım tutarı Erzurum’da 478.3, Ağrı’da 130.4, Ardahan’da 59,1, Bingöl’de 110,3, Bitlis’te 128,7, Elazığ’da 374,8, Erzincan’da 147,4, Hakkari’de 65.6, Iğdır’da 73.4, Kars’ta 127.7, Malatya’da 538.4, Muş’ta 109.9, Tunceli’de 52.5, Van’da 358 milyon TL oldu.

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri