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Survivor 2018'de yarışacağını duyurdu... İşte 2 isim

Geçtiğimiz hafta katıldığı 'Beyaz Show' programına katılan Acun Ilıcalı, Survivor 2018'in ilk ismini açıklamıştı. Ilıcalı'nın ardından bir bomba da Turabi'den geldi. Daha önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi üçüncü kez yarışmaya katılacağını duyurdu. İşte, Survivor All Star ile ilgili son gelişmeler!

Hürriyet Haber
03.11.2017 - 10:03 | Son Güncelleme :

Ilıcalı twitter'dan 'Survivor 2018’de bir ilk yaşanacak! Bir takım bugüne kadar yarışan isimlerden en öne çıkan 'All Star’lar, diğer takım yeni başvurulardan gelecek yepyeni Gönüllüler! All Star kadrosunu çok yakında açıklamaya başlayacağız.' mesajını yazdı.

TURABİ ÜÇÜNCÜ KEZ SURVİVOR'A GİDİYOR

Survivor 2018 için hazırlıklara başlayan Acun Medya ekibi yarışmacıları da belirlemeye başladı. Daha önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluğa ulaşan Turabi üçüncü kez Survivor'a gidiyor.

Sosyal medya hesabından güzel haberi sevenleriyle paylaşan Turabi, yayınladığı videonun altına '3. defa Survivor mı? 'İmkânsız...' dedi gururum. 'Riskli...' dedi. Tecrübem, 'Manasız...' dedi. Mantığım, 'Yine de denemeye değer' dedi. Kalbim... 'Seneye görüşürüz' mesajını yazdı.

İLK YARIŞMACI CUMALİ AKGÜL

Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamayınca “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik.” açıklamasını yapmıştı.

SURVİVOR'A GİDECEK İKİ İSİM ŞÖYLE

Cumali Akgül

Turabi Çamkıran

 

 

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Etiketler: survivor all star
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