Zirve yarışına hakem raporu!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
11.05.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Zirve yarışına hakem raporu!

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Zirve yarışına hakem raporu!

Hüseyin Göçek bu sezon ilk kez Fenerbahçe maçına atandı. Geçen hafta kayıp yaşayan Başakşehir, Palabıyık yönetiminde neler yaptı? Bülent Yıldırım ve Halis Özkahya'nın Galatasaray ve Beşiktaş performansları nasıl? İşte o çarpıcı istatistikler...

Antalyaspor - Başakşehir

- Maçın hakemi Ali Palabıyık.

- Bu sezon Palabıyık yönetiminde çıktıkları 3 maçı da kazandılar.

- İç sahada Göztepe ve Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı devirdiler. (3 maç - 9 gol)

En Çok Oynanan Bahis
  • 125Antalyaspor - İst. Başakşehir
    3
    MS2
    1,35
    6268kez oynandı
Hemen Oyna
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Galatasaray - Yeni Malatyaspor

- Maçın hakemi Bülent Yıldırım.

- Yıldırım ile Bursaspor maçını 5-0 kazandılar, Fenerbahçe deplasmanından 0-0'la döndüler.

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Osmanlıspor - Beşiktaş

- Maçın hakemi Halis Özkahya.

- Özkahya ile Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kaybederek sezona başlamışlardı. (8. hafta)

- Sonrasındaki 3 maçta ise fire vermediler. (3 maç - 7 gol)

En Çok Oynanan Bahis
  • 525Osmanlıspor - Beşiktaş
    3
    MS2
    1,50
    1274kez oynandı
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Karabükspor - Fenerbahçe

- Maçın hakemi Hüseyin Göçek.

- Bu sezon 20 Süper Lig maçı yöneten Göçek, 5 kere kırmızı kartına başvurdu, 3 kere beyaz noktayı gösterdi.

- Daha önce 23 Fenerbahçe maçı yöneten Göçek, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli takımın maçına atandı. (17 galibiyet - 5 beraberlik - 1 mağlubiyet)

En Çok Oynanan Bahis
  • 616(2,00h)Karabükspor - Fenerbahçe
    3
    MS2
    1,50
    1069kez oynandı
Hemen Oyna
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