Zirve yarışına hakem raporu!
Hüseyin Göçek bu sezon ilk kez Fenerbahçe maçına atandı. Geçen hafta kayıp yaşayan Başakşehir, Palabıyık yönetiminde neler yaptı? Bülent Yıldırım ve Halis Özkahya'nın Galatasaray ve Beşiktaş performansları nasıl? İşte o çarpıcı istatistikler...
Antalyaspor - Başakşehir
- Maçın hakemi Ali Palabıyık.
- Bu sezon Palabıyık yönetiminde çıktıkları 3 maçı da kazandılar.
- İç sahada Göztepe ve Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı devirdiler. (3 maç - 9 gol)
Galatasaray - Yeni Malatyaspor
- Maçın hakemi Bülent Yıldırım.
- Yıldırım ile Bursaspor maçını 5-0 kazandılar, Fenerbahçe deplasmanından 0-0'la döndüler.
Osmanlıspor - Beşiktaş
- Maçın hakemi Halis Özkahya.
- Özkahya ile Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kaybederek sezona başlamışlardı. (8. hafta)
- Sonrasındaki 3 maçta ise fire vermediler. (3 maç - 7 gol)
Karabükspor - Fenerbahçe
- Maçın hakemi Hüseyin Göçek.
- Bu sezon 20 Süper Lig maçı yöneten Göçek, 5 kere kırmızı kartına başvurdu, 3 kere beyaz noktayı gösterdi.
- Daha önce 23 Fenerbahçe maçı yöneten Göçek, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli takımın maçına atandı. (17 galibiyet - 5 beraberlik - 1 mağlubiyet)
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