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Futbol
19.12.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası | Başakşehir 2-0 Hekimoğlu Trabzon

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Ziraat Türkiye Kupası | Başakşehir 2-0 Hekimoğlu Trabzon

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçını 1-0 kazanan Başakşehir, rövanşta Hekimoğlu Trabzon'u 2-0 yendi ve tur atlayan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçını Vakfıkebir İlçe Stadı'nda 1-0 kazanan Başakşehir, son 16'ya kalmak için Hekimoğlu Trabzon'u konuk etti.

Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon'u 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Demba Ba, 88. dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti.

Maçtan dakikalar 

İlk yarı

26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Robinho’nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bekir oyun alanına çeldi.

33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Robinho’nun şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

İkinci yarı birazdan...

Ziraat Türkiye Kupası | Başakşehir 2-0 Hekimoğlu Trabzon

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Ziraat Türkiye Kupası | Başakşehir 2-0 Hekimoğlu Trabzon

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