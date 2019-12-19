Ziraat Türkiye Kupası | Başakşehir 2-0 Hekimoğlu Trabzon
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçını 1-0 kazanan Başakşehir, rövanşta Hekimoğlu Trabzon'u 2-0 yendi ve tur atlayan taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçını Vakfıkebir İlçe Stadı'nda 1-0 kazanan Başakşehir, son 16'ya kalmak için Hekimoğlu Trabzon'u konuk etti.
Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon'u 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Demba Ba, 88. dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti.
Maçtan dakikalar
İlk yarı
26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Robinho’nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Bekir oyun alanına çeldi.
33. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Robinho’nun şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
İkinci yarı birazdan...
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