Fenerbahçe Beşiktaş, derbi iddaa oranları belli oldu! 3 gol çıkarsa...

Geçtiğimiz hafta sonu lig lideri Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-1 yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada üst üste 6 galibiyetle gelen Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'a boyun eğdi.

Trabzonspor, Denizlispor'a yenildi - Başakşehir ise Konyaspor'a diş geçiremedi ve fırsatları tepen iki takım, ezeli rekabet için Kadıköy'de, 22 Aralık Pazar günü saat 19:00'da kozlarını paylaşacak!

FENERBAHÇE FAVORİ, "KG VAR" POPÜLER!

Misli.com'daki oranlara baktığımızda ev sahibi Fenerbahçe'nin 1,95'lik iddaa oranıyla favori olduğunu görüyoruz.

Karşılaşmanın berabere bitmesi için verilen oran 3,00 - Beşiktaş'ın Kadıköy'den 3 puanla ayrılması ise 2,50 ile dikkat çekiyor...

Bu karşılaşmaya iddaa oynayan Misli.com üyeleri ise 1,38'lik orandan "KG VAR" tercihinde an itibariyle buluşmuş gözüküyor.

Mücadelede en az 3 gol bekleyenler ise "2.5 ÜST" tercihine 1,45'ten oynayabilir...

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Dev maça Misli.com'dan TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynayabilir, karşılaşma sırasında CANLI BAHİS alabilirsiniz.

Fenerbahçe'de Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar sakat, Victor Moses şüpheli - Beşiktaş'ta ise Dorukhan Toköz ve Douglas sakat, Victor Ruiz ile Kevin N'Koudou maç saati netleşecek.

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