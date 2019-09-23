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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
23.09.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Zeljko Obradoviç'ten sözleşme açıklaması!

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Zeljko Obradoviç'ten sözleşme açıklaması!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Yaz aylarında takım olarak bazı sürprizler yaşadıklarını söyleyen Obradovic, "Önce Melli, sonra Guduric NBA'e gitmeye istedi. Çok iyi transferler yaptık ama birlikte çok çalışamadık. Joffrey Lauvergne sezon başladığında bizle çalıştı, biraz acı hissedince tedbir amaçlı dinlendirdik. Büyük ihtimalle bizle çalışacak." dedi.

Jan Vesely ile ilgili de konuşan Obradovic, "Vesely bütün yaz çalıştı, tedavisi devam ediyor. %100 hazır olmasını istiyoruz, yakında bizle çalışmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Yönetimle yeni transferler için görüşme halinde olduğunu söyleyen Obradovic, "4-5 numara için şu anda düşünüyoruz. Ahmet, Berkay ve Williams var ama sezona başlamak zor olacak." diye konuştu.

Kontratının sezon sonu biteceği hatırlatılan başarılı koç, "aklımda olan tek şey tam takım olarak çalışabilmek. Aklımda olan tek şey bu..." cevabını verdi.

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