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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
22.09.2019 - 23:26, Son Güncelleme:

İspanya basketbolunda Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid

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İspanya basketbolunda Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid

İspanya basketbolunda Süper Kupa'yı finalde Barcelona'yı 89-79 yenen Real Madrid kazandı.

Madrid'deki WiZink Center Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid 48-33 önde kapattı.

Barcelona, maçın 3. çeyreğinde farkı 6 sayıya (69-63) kadar indirse de son periyotta toparlanan Real Madrid, 89-79'luk skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Maçın en skorer oyuncusu 23 sayı ile Barcelona'dan Brandon Davies olurken, Real Madrid'de Facundo Campazzo 16 sayı ile takımında en fazla sayı atan basketbolcu olarak öne çıktı. Campazzo ayrıca, Süper Kupa'nın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi.

Süper Kupa'yı art arda ikinci kez kazanan Real Madrid, toplamda 6. defa bu kupayı müzesine götürdü. Real Madrid böylece kupayı en çok kazanan takım olan Barcelona'yı da yakaladı. 

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