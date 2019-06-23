Zeljko Obradovic'e teklif
Yunanistan'ın basketboldaki iddialı takımlarından Panathinaikos'un, Fenerbahçe Beko’nun başarılı Başantrenörü Zeljko Obradovic’e transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Sarı-Lacivertlilerle iki yıl daha sözleşmesi olan Sırp koç ayrılmayı düşünmediğini kaydederken Fenerbahçe Beko da bu teklifi geri çevirdiği belirtiliyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Yunanistan temsilcisi daha önce takımı başarıdan başarıya koşturan başantrenör Obradovic için transfer teklifinde bulundu. ; Fenerbahçe ile Sırp koç ise teklifi geri çevirdi.
Panathinaikos geçen sezon da Obradovic'e teklifte bulunmuş ancak ünlü teknik adam Fener'de kalmıştı. Obradovic 1999-2012 yılları arasında çalıştırdığı Panathinaikos'la 5 kez Euroleague, 11 defa da Yunan Ligi şampiyonu olarak rekor kırdı.
Bu arada henüz sözleşme yenilemeyen Yunanlı guard Kostas Sloukas'ın Fenerbahçe ile yeniden prensipte anlaştığı belirtildi. Sloukas'a Barcelona ve CSKA Moskova talip olmuştu.
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