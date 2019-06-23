"Ben Ergin Ataman'ım kimsenin ayağına gitmem"

"Fenerbahçe ile yaşadığımız gerginlikten basın beslendi. Sporu yönetenler saklandı. Kulüp yöneticileri de bu topa girmedi. ‘Ergin Ataman kendi başına ne yaparsa yapsın’ dediler. Sonunda gelinen nokta bu oldu. Büyüklerimiz bizi bir araya getirseydi, el sıkışarak kalkardık."

TARiHE geçen bir final serisi sonucunda Fenerbahçe Beko’ya 4-3 üstünlük sağlayarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mutlu sona ulaşan Anadolu Efes’in koçu Ergin Ataman, şampiyonluk sonrası sadece Hürriyet’e konuştu. Final serisinde yaşanan olayları ve sarı lacivertlilerin kendisine yönelik tepkilerini değerlendiren Ataman, yine çok konuşulacak ifadeler kullandı...

· Öncelikle şampiyonlukla ilgili duygularınızı öğrenmek istiyoruz?

Efes açısından muhteşem bir sezon oldu. Bir sene önce Euroleague’de sonuncu olan bir takımın, hemen ertesi yıl Euroleagu’de final oynaması tarihte ilk kez yaşandı. Efes bunu başardı. Yeniden Efes ruhunu canlandırmayı başardık.

Son bir ayda yalnız bırakıldım

· Şampiyonluk maçından sonra Obradovic’in elini sıkıp direkt soyunma odasına gittiniz. Bunun sebebi neydi?

Türkiye’de bu kadar büyük başarılar kazanmış bir spor adamı olarak son bir ayda bana karşı yürütülen inanılmaz karalama kampanyasında tamamen yalnız kaldığımı hissettim! Bunu kulüp bazlı söylemiyorum. Türkiye’de spor teşkilatının, basının...Basın toplantısına çıkmama sebebim bu. Yani sanki Ergin Ataman, Türk sporunda bu kadar tarihi başarıları 20 yıldır kazanan, fair play anlayışının öne çıkması için icabında kendi taraftarı ile ters düşen bir kişilik iken, birileri tarafından Türk sporunu kirleten kişi olarak lanse edildi. Ve hiç kimse buna bir tepki göstermedi.

Kulüp yöneticileri topa girmedi

· Kamuoyunda Ergin Ataman Fenerbahçe ile sorun yaşıyor düşüncesi var. Bunun bitmesi için ne yapmak gerek? Siz bunun için bir adım atmaya hazır mısınız?

Bu adımı büyüklerimiz atıp bizi bir araya getirebilselerdi, ben de fikirlerimi paylaşır, el sıkışarak kalkardık. Bu olaydan basın beslendi. Sporu yönetenler saklandı, aman ters bir şey olur diye... Kulüp yöneticileri de bu topa girmek istemediler. ‘Ergin Ataman kendi başına ne yapıyorsa yapsın’ dediler. Sonunda gelinen nokta bu oldu. Ama Ergin Ataman öyle bir insan ki, ben hiç kimsenin ayağına gidip özür dilemem. Ben dilemem!

Galatasaray’a başkan olacağım

"Bana ‘Sen Efes’in antrenörüsün, neden Galatasaray ile ilgili konuşuyorsun’ diyorlar. Ben sonuçta bir Galatasaraylıyım."

Galatasaray camiası da sizin şampiyonluğunuza çok sevindi...

Ben Galatasaray Genel Kurul üyesiyim. Bu süreçte başta başkanımız Mustafa Cengiz’e çok teşekkür ediyorum. Neredeyse her gün beni aradı. Sayın Abdurrahim Albayrak aynı şekilde. Fatih Terim hocamız, Euroleague döneminde çok destek oldu. Birileri o salonda bana küfür ederken,diğer tarafta Türkiye’nin en büyük hocası şampiyon olduğu gün bana başarılar mesajı atıyor. Bana diyorlar ki, ‘Sen Efes’in antrenörüsün neden Galatasaray ile ilgili konuşuyorsun.’ Ben Efes’in antrenörü iken Türkiye’nin en iyi, en güzel seyircisinin Efes’te olduğunu dile getiriyorum. Ama sonuçta ben bir Galatasaraylıyım. Ve biliyorsunuz bir hedefim var. Sürem dolduğu zaman Galatasaray Başkanlığı’na adayım.

Fenerbahçeliler de kendi kahramanlarını yaratsın!

F.Bahçelilerin, kendisi ve Terim hakkındaki sözlerini değerlendiren Ataman, “İnşallah onlar da bir gün kendi Türk kahramanlarını yaratır. O zaman bizimle uğraşmayı bırakırlar” dedi.

· Fenerbahçe yöneticisi Semih Özsoy’un size yönelik eleştirilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de bizim dünya çapında çok iyi sporcularımız var. Önce Arda Turan, şimdi Cengiz Ünder, basketbolda Hidayet Türkoğlu, şimdi Cedi Osman gibi... Antrenör olarak baktığınızda Fatih Terim ve benim kazandıklarım. Ama Türkiye’de çok ciddi yönetici sıkıntısı var. Benim söyleyeceğim tek şey bu.

· Peki Semih Özsoy’un ‘Ataman’ın antrenörlüğü yetersiz’ sözleri için neler söylersiniz?

Biraz önce ‘Türkiye’de çok ciddi yönetici sıkıntısı var’ dedim. Bu söylem de beni haklı çıkaran bir şey.

· Özsoy, Fatih Terim’e de ‘sokak kabadayısı’ demişti. Sizce sebep başarılı olmanız mı?

İnşallah onlar da bir gün kendi Türk kahramanlarını yaratırlar. O zaman bizimle uğraşmayı bırakırlar!

· Final serisinin 5. maçındaki ambulans krizinin mimarı olarak gösterilmenize ne diyorsunuz?

Evet, benim görev tanımımda bir de Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı var! Ambulansların ne zaman kalkıp kalkmayacağına ben karar veriyorum. Komedi bu! Kimse, taraftarın aklı ile alay etmesin. Desinler ki; ‘Biz bu sene sıkıntılar yaşadık. Efes de iyi kadro kurmuş. Ergin hoca da çok konsantre idi.’

KEŞKE ALi KOÇ’U ÖZÜR DİLEMEYE DAVET ETMESEYDİM

Ali Koç için neler söylersiniz?

Yanlış algılamalar sonucu iş bu hale geldi. Benim de hatalı olduğum yerler olabilir. Örneğin keşke diyorum Final Four’dan sonra Ali Koç’u özür dilemeye davet etmeseydim. Benim kendisi ile bir sorunum yok. Ama tabii ki bu karşılıklı bir şey! Ben de Ergin Ataman’ım. Bunu uzatmanın bir anlamı yok.



KALKSAYDIM ATILIRDIM

“Fenerbahçe’nin cezasının ertelenmesi nedeniyle çok sinirliydim.”

Final maçında fazla yerinizden kalkmadınız. Bu da bir çok iddiayı beraberinde getirdi. Sebebi neydi?

Bu, aslında birçok yere mesajdı. Ben herkesin kendine düşen manada mesajı algıladığını düşünüyorum. Aslında ben bütün maç ayağa kalkmamayı planlamamıştım. Ama çok gergin ve sinirliydim. Özellikle gün içinde yaşananlar... Türk spor tarihinde olmadık bir şey... 6 maç üst üste ceza veriyorsun, 7’nci maçta seyircisiz cezası geldiğinde maçtan 2 saat önce erteleme kararı veriliyor. Ben o sinir ve stresle maçı her zaman olduğu gibi yönetirsem atılırım dedim! Zaten ayağa kalkmama gerek kalmadı....

KÜFÜRLER BANA PARA FEDERASYONA

Son bir aydır kendimi çok yalnız hissediyordum ama değilmişim. Başta Larkin olmak üzere oyuncular ‘Biz buradayız’ dediler. Küfürleri yiyen benim, para zaten federasyonun kasasına gidiyor. Bu ayki federasyon gelirlerinde ‘Ergin Ataman gelirleri’ diye ayrı ibare olabilir.

ViCDANIMLA BAŞ BAŞA KALDIM

Kolay değil benim yaşadıklarım. Maçlara 3-4 tane bodyguard ile çıkıyorum. Bu, nerede görülmüş? Telefon numaralarımı ve tüm sosyal medya hesaplarımı değiştirmek zorunda kaldım. Ve tüm bunlara tek başıma göğüs gerdim. Onun için de şampiyon olduğumuzda direkt soyunma odasına gidip kendi vicdanımla baş başa kalmak istedim.



O TEPKiM iÇiN PiŞMAN DEĞiLiM

F.BAHÇE’yi çok takdir ettiğimi hep söylüyorum. Ama euroleague finalinde sahaya çıktığım andan itibaren bana çok ağır küfür eden 100-200 kişilik bir grup vardı. Ve bunların derdi F.Bahçe falan değil. Benim tepkim onlara idi. Bu tepkiden pişman mıyım? evet, böyle algılanmasından pişmanım. Ama yıllardır bana küfür eden kişilere tepki verdiğim için ise pişman değilim.

TERiM VE ÖRS’Ü ÖRNEK ALIYORUM

Türkiye’de örnek aldığım iki tane büyük spor antrenörü var. Biri Fatih Terim, diğeri Aydın Örs. Fatih hocanın her koşulda mücadele etme, geri adım atmama ve ekibiyle bütünleşip sinerji yaratmasını örnek alıyorum. Fatih hoca en zor şartlarda dahi başarılı oldu. Şimdi tabii beklentimiz G.Saray’ın Avrupa’da iyi yerlere gelmesi.