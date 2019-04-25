Zalgiris Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, çeyrek final üçüncü maçında Zalgiris'i 66-57 yenmiş ve bu sonuçla seride 2-1 öne geçmişti. Gözler şimdi bu kritik müsabakada. Peki, Zalgiris Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe bu akşam Dörtlü Final için sahada olacak. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. İşte, Zalgiris Fenerbahçe Beko maçına ilişkin ayrıntılar...
Zalgiris ile Fenerbahçe Beko arasındaki oynanacak müsabaka, Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanacak. Karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE KAZANIRSA ADINI DÖRTLÜ FİNAL'E YAZDIRACAK
Seride 2-1 önde bulunan sarı-lacivertliler, bu müsabakayı da kazanması halinde 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracak.
Karşılaşmayı Zalgiris'in kazanması durumunda ise serinin beşinci ve son maçı, 30 Nisan Salı günü İstanbul'da oynanacak.
İstanbul'da oynanan serinin ilk maçını Fenerbahçe Beko 76-43 kazanırken, Zalgiris ikinci müsabakadan 82-80 galip ayrıldı. Kaunas'ta oynanan serinin üçüncü karşılaşmasını ise sarı-lacivertliler 66-57 kazanmayı başardı.
HEDEF ÜST ÜSTE 5. KEZ DÖRTLÜ FİNAL
Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 sezonda da Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi. Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i elemesi halinde üst üste 5. kez Dörtlü Final'de mücadele edecek.
Organizasyonda geride kalan üç sezondur da final oynayan sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti ve şampiyonluğa ulaştı.
Fenerbahçe Beko, turu geçmesi halinde Dörtlü Final'in ilk maçında Anadolu Efes-Barcelona Lassa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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