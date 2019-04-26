Jasikevicius itiraf etti! Fenerbahçe...
Zalgiris'te başantrenör Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe serisi sonrasında konuştu.
Fenerbahçe Beko'ya direnemeyip THY Euroleague'e veda eden Zalgiris'te başantrenör Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Jasikevicius, değerlendirmesinde "Seri genelinde mucize yaratabileceğimize inanmıştım fakat gördüğümüz gibi Fenerbahçe'yi eleme şansımız neredeyse hiç yoktu. Kalite olarak çok yukarıdalar ve bizim hala eksiklerimiz var. Bunları gözden geçirip üzerine çok çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.
Başarılı antrenör, Fenerbahçe'nin oyun kurucusu Bobby Dixon hakkında ise, "O harika bir maç çıkardı ve onu tebrik etti. Grigon ve Westermann ile onu durdurmaya çalıştık. Obradovic'in takımında birçok yıldız isim var. Siz sonuna kadar savaştık." şeklinde konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle