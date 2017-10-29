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Yusuf Yazıcı: Geleceğim için konuşmak istemiyorum...

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, Galatasaray'ı sahalarında 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Hürriyet Haber
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Yusuf'un sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Şu an çok mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Her şey istediğimiz gibi gitti. Rakibi de tebrik ediyorum. Derbiye yakışan bir mücadele oldu. Benim veya kimin gol attığı önemli değil; önemli olan kazanmaktı. Çok hasret kalmıştık. Bundan sonra Trabzonspor'un istediği yere gelmesini istiyorum. Bu galibiyeti şanlı Trabzonspor taraftarına hediye etmek istiyorum.

Şu an odaklanmam gereken yerdeyim. Kulübümle ilgi şeylere odaklanıyorum. Geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Allah nasip ederse, takımım için çok daha iyi şeyler yaparım. İnşallah seri yakalarız. Bu kulüp böyle sonuçları hak etmiyor. Bu maçtan sonra Allah nasip ederse bir seri yakalarız"

 

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