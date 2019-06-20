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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
20.06.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Yusuf Erdoğan yeni takımını açıkladı! | Son dakika transfer haberleri

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Yusuf Erdoğan yeni takımını açıkladı! | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'den düşen Bursaspor'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray küme düşen Bursaspor'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan ile ilgileniyor. Uzun süredir alacakları ödenmeyen futbolcunun kulübü ile olan 1 yıllık sözleşmesini fesh etme durumu var.

Küme düşen Bursaspor'un 26 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Galatasaray'ın gündemine geldi.

Bedelli askerlik yasasından yararlanan ve vatani görevi için askerde bulunan Yusuf Erdoğan menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim ise oyuncuya bonservis sıkıntını çöz öyle gel mesajı verdi.

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Sözleşmesini fesh edecek!

Yusuf Erdoğan'ın maddi anlamda zor günler geçiren ve uzun süredir oyuncu maaşlarını ödeyemeyen Bursaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncunun alacakları için TFF başvurup serbest kalması bekleniyor.

Yusuf Erdoğan yeni takımını açıkladı | Son dakika transfer haberleri

Asker arkadaşlarına söyledi

Sezonun sona ermesiyle askerlik görevini gerçekleştiren Yusuf Erdoğan'ın askerde arkadaşlarına Galatasaray'a transfer olacağını söylediği de gelen haberler arasında.

Geçen sezon Bursaspor formasıyla 26 maça çıkan Yusuf Erdoğan 26 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Futbola Araklıspor'da başlayan Yusuf Erdoğan, 1461 Trabzon ve Trabzonspor formaları da giymişti.

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