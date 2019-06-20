Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Benjamin Tetteh rest çekti: 'Bırakın da gideyim'
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Sparta Praglı Benjamin Tetteh kulübüne rest çekti.
Sarı kırmızılıların devre arasında transferi için uğraş verdiği Tetteh için sezonun sona ermesiyle yeniden harekete geçmişti.
Galatasaray, Sparta Prag kulübüyle genç yıldızın transferi için pazarlıklarını sürdürürken, Tetteh'ten de flaş bir çıkış geldi.
21 yaşındaki Ganalı santrforun yönetime, "Bırakın da gideyim. Ben G.Saray'da oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.
Benjamin Tetteh geçen sezon 37 maçta 11 gol attı.
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