Yukatel Denizlispor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı Denizlispor-Başakşehir maçıyla devam ediyor. Ligdeki son 11 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Başakşehir, Denizlispor maçında galibiyet peşinde. Medipol Başakşehir, haftaya 25 puanla zirve takipçisi olarak girerken; Yukatel Denizlispor ise 17 puanla 10. sırada yer alıyor.



Yukatel Denizlispor ile Medipol Başakşehir arasında Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Kritik maç beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak..

CRİVELLİ KADRODA YER ALMAYACAK



Medipol Başakşehir'de sarı kart cezalısı Enzo Crivelli, Denizlispor deplasmanında takımındaki yerini alamayacak. Fransız futbolcu, bu sezon ligde attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Sarı kart cezalısı Zakarya Bergdich ile tedavisi devam eden Sapunaru, Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.