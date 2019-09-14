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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
14.09.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Yücel İldiz: "Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdik. Birçok oyuncumuz..."

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Yücel İldiz: "Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdik. Birçok oyuncumuz..."

Süper Lig’de ilk 3 haftada Galatasaray ve Antalyaspor’u yenip Göztepe ile berabere kalan 7 puanlı Yukatel Denizlispor yarın evinde orta sıralarda yer alan Konyaspor’la karşı karşıya gelecek.

Denizli Atatürk Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak.

Ev sahibi yeşil-siyahlılarda sağ bek Tiago Lopes, Göztepe karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Konyaspor’a karşı forma giyemeyecek. İyileşen orta saha Mbamba ise görev verilmesi durumda sahadaki yerini alabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 200, loca önü ile kapalı D-B üst 125, maraton ve A üst-alt, E üst-alt 75, aile tribünü 50, kale arkası ve misafir tribünü ise 40 TL olarak satışa çıktı.

Bu sezon sahasında daha önce ilk hafta Galatasaray’ı konuk eden Horoz, 1 ay sonra evine dönecek.

Teknik Direktör Yücel İldiz, ilk 3 haftada takıımın çok iyi bir performans sergilediğini belirterek kaldıkları yerden devam edeceklerini dile getirdi. Ligde gol yemeyen tek takım olduklarını vurgulayan İldiz, "Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdik. Birçok oyuncumuz eksikliklerini kapattı. Kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

YUKATEL DENİZLİSPOR'un muhtemel 11'i şu şekilde: Stackhowiak - Zeki, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Murawski, Sacko, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega.

Yücel İldiz: Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdik. Birçok oyuncumuz...

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