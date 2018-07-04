Yola çıktı geliyor! PSG'den F.Bahçe'ye...
Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak kadrosunda düşündüğü kaleci Trapp adım adım PSG’den ayrılıyor. Buffon’la anlaşan Fransız kulübü bir kalecisini elden çıkaracak.
Transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe’de en önemli konulardan bir tanesi de kaleci olacak. Şu ana kadar Volkan Demirel ile henüz resmi bir adım atmayan, Kameni konusunda da belirsizliği sürdüren Fenerbahçe’de Kevin Trapp gelişmeleri dikkat çekiyor.
Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelmesi gündemde olan PSG’li kalecinin ayrılmak üzere olduğu kaydedildi. PSG’nin tecrübeli kaleci Gianluigi Buffon ile anlaşmasından sonra Trapp’ın üçüncü kaleci konumuna düştüğü ve bu nedenle ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.
Hafta sonuna kadar Buffon’un PSG’ye gitmesiyle Trapp’ın önünde ayrılık ihtimali olduğu kaydedildi. (Akşam)
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