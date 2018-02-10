Yok böyle maç! 6-6
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gölcükspor evinde konuk ettiği Pazarspor ile 6-6 berabere kaldı.
TFF 3. Lig sıradışı bir mücadeleye sahne oldu. Gölcükspor, evinde Pazarspor ile 6-6 berabere kaldı.
STAT: Şehir Stadı
HAKEMLER: Sercan Yılmaz , Önder Çalış , Murat Erölmez
GÖLCÜKSPOR: İlyas - Aydın , Selim , Onur , Murat Can , Sedat , Devrim , Furkan (Dk.85 Erdem), Ömer Faruk , Oktay (Dk.72 Ahmet ), Berke (Dk.65 Emre )
PAZARSPOR: Salih - Egemen , Ufuk , Emrecan , Taha Batuhan , Muhammed Emin (Dk.72 Cihad ), Altan , Oğuzhan , Kemal (Dk.35 Sinan Yazıcı ), Turgay , Sinan Uzun (Dk.55 Mehmet )
GOLLER: Dk.30,79 Sedat, Dk.32 Oktay, Dk.36,50,64 Berke (Gölcükspor), Dk.33,56 Turgay, Dk.45 Muhammet, Dk.61 Sinan Yazıcı, Dk.77,86 Cihad (Pazarspor)
SARI KART: Oktay, Aydın, Emre(Gölcükspor), Taha Batuhan, Sinan (Pazarspor)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle